Poznato tko će ove godine predvoditi Kolonu sjećanja: "Neće biti politizacije. Poštujte stav Grada Vukovara i Vukovaraca"

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček održava konferenciju za medije na kojoj predstavlja program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.

"Jedino što je bitno pokloniti se žrtvi Vukovara", rekao je. "Oni koji bi htjeli hvatati jeftine političke bodove trebali bi poštovati stav Vukovara. Neće biti politizacije. Poštujte stav Grada Vukovara i Vukovaraca", dodao je.

Pavliček je jučer komentirao napad na obilježavanje Dana srpske kulture u Splitu. Poručio kako žrtva Vukovara mora biti iznad svega.

"Nikada nećemo dopustiti da se negira ili omalovažava žrtva Vukovara i hrvatskih branitelja ali isto tako osuđujemo i svako verbalno nasilje i netrpeljivost prema drugima bez obzira na to tko ga čini i pod kojim izgovorom", naveo je Pavliček.

"I organizatori moraju imati u vidu da su ovo ovakvi dani, tjedni. Ali opet, ne opravdavam napade", rekao je. Na pitanje znače li da su organizacije provokacije, kazao je: "To ste vi rekli."

Naveo je kako ne vjeruje da će SNV 17. studenog, kao prošlih godina, bacati vijence u Dunav.

"Pokušava se izjednačiti krivnja", kaže. Naglasio se kako se još uvijek iskapaju žrtve te da je teško procijeniti koliko ljudi biti 18. u Vukovaru. Pozvao je one koji planiraju sutra na ukop Jean-Michela Nicoliera, da krenu ranije. Kaže kako će po nekim procjenama na ukopu biti 20.000 ljudi, piše Večernji list.

Tko će predvoditi kolonu sjećanja?

"Očekujem kako će sve proći u najboljem redu. Kolonu sjećanja ove će godine predvoditi braniteljice grada Vukovara", rekao je Pavliček.