Poznato što će biti s Vjesnikom: "Potrebno je što hitnije, što brže uklanjanja nebodera"

U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine održava se konferencija za novinare na kojoj se objavljuju službeni zaključci statičara o stanju nebodera, piše Dnevnik.

Presica se održava nakon sastanka ministra prostornog uređenja, Branka Bačića s predstavnicima Grada Zagreba i stručnjacima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Na sastanku su bile i ostale interventne službe.

Na presici govore resorni ministar Branko Bačić i statičari Mario Uroš i Juraj Pojatina.

Prvi je govorio Bačić.

"Od požara je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo napravio niz monitoringa. Napravio je izvješće i mi smo na temelju toga održali sastanak. Izvješće kojega smo dobili možemo prezentirati kroz zaključak, a statičari će vam više o tome reći. Potrebno je prići uklanjanju nebodera i radi opasnosti urušavanja i organizacije prometa, prolazaka kroz zgradu", rekao je Bačić.

"Nakon ovoga izvješća, potrebno je napraviti očevid u samom neboderu. Osiguravatelji trebaju odrediti elemente koji su njima potrebni. Ulazak u zgradu, šalje se poruka da treba biti oprezan i da bi se on provodio na vlastitu odgovornost, s obzirom na stanje konstrukcije", rekao je Bačić.

Dodao je kako treba izraditi projekt rušenja, nakon čega će krenuti proces javne nabave, a onda i rušenje.

Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost konstrukcije Vjesnikova nebodera nakon katastrofalnog požara, a o tome ovise i prometna rješenja.

Pregled su radili i dronovima koji su kružili oko Vjesnikova nebodera kako bi se otkrilo je li siguran ulaz u zgradu na koji čekaju policijski istražitelji kako bi mogli početi s očevidom na mjestu požara.

Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš za Dnevnik Nove TV u nedjelju je izjavila kako Vjesnik treba rušiti i onda donijeti odluku što i kako dalje.

Saša Perko, magistar inženjer građevinarstva rekao je pak kako je rušenje, pa gradnja nove zgrade skuplja, ali jedina opcija.

Romantična ideja o spašavanju Ulrichova nebodera razumljiva je emocionalno, ali nema realne podloge u tehnologiji, financijama ni strategiji razvoja grada. Vrijeme te zgrade je prošlo, poruka je Perka.

"Najvrijednija lokacija u Zagrebu zaslužuje moderan, učinkovit i reprezentativan kompleks, a ne kompromisno rješenje. Grad nema luksuz gubiti idućih 50 godina zbog sentimentalnosti, osobito jer je šteta nakon požara i prethodnog zanemarivanja toliko velika da obnova više nije racionalna opcija.

Ako Zagreb želi iskorak, smatram da je je ovo trenutak da ga napravi. Ali ne kozmetički, nego doslovnim "resetom" - rušenjem i izgradnjom potpuno novog, suvremenog kompleksa koji će obilježiti novu epohu grada, baš kao što je Vjesnik obilježio onu staru", zaključio je Saša Perko.

Zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koja je jedna od glavnih gradskih prometnica, nastavljeni su radovi na novoj prometnoj regulaciji, ali i prometne gužve i kolone u Zagrebu.

Radovi na privremenom rješenju, kako bi se povećala protočnost prometa na dvije trećine uobičajenog kapaciteta, trajat će idućih desetak dana ili do procjene statičara o sigurnosti podvožnjaka koja se očekuje danas.

Gradske službe pozivaju Zagrepčane da, gdje god mogu, putuju javnim prijevozom.