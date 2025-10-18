Poznato koliko je bilo napada na Hrvatsku i tko je meta: "Već smo u ratu"

Kibernetički napadi i kaos u europskim zračnim lukama. Pokušaj sabotaža poljskih bolnica i gradskih vodovoda. J

"Hrvatska ima sustav koji koordinira SOA, koji se sa time uspješno nosi. Nažalost to je nešto sa čime ćemo se suočavati vidite po vijestima iz EU da je EU targetirana od strane hakerskih skupina", upozorava Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Stopostotne zaštite nema. Ali jasno je na što treba staviti fokus.

"Hibridni ratovi, fejk informacije, antidronovi, tako da će to biti interesantno u narednom periodu jer vidite kako se vode ratovi. Napada se kritična infrastruktura, onemogućava se komunikacija i to je ono gdje mi trebamo staviti naglasak", tvrdi Bruno Pavić stručnjak za sigurnost.

Do danas, kako doznaje Dnevnik Nove TV, na Hrvatsku je bilo oko tridesetak kibernetičkih napada - radi špijunaže državnih tijela. Do kraja godine, ovom dinamikom očekuje se i preko 40.

