Poznato koji će splitski glumac zamijeniti Antonija Agostinija u 'Divljim pčelama'

Nakon što je Antonio Agostini izjavio da su se on i RTL dogovorili o prekidu suradnje u popularnoj seriji "Divlje pčele", svi su se pitali tko će preuzeti ulogu. RTL se službeno nije oglasio o tom potezu, no saznalo se da je riječ o splitskom glumcu Marinu Klišmaniću, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Marin Klišmanić rođen je 10. siječnja 1996. u Splitu. Godine 2019. diplomirao je glumu na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, a 2024. postao je član ansambla Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Nastupa u raznim kazališnim kućama, uključujući i nezavisne produkcije.

Svoju prvu predstavu ‘Danteov pakao: Uprizorenje duše‘ režirao je 2022. u koprodukciji Teatra &TD i Ruper teatra. Glumi i u filmovima i televizijskim serijama. Surađivao je s redateljima poput Antuna Vrdoljaka, Vinka Brešana, Lukasa Nole te mnogih drugih", piše na stranicama Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb.

Podsjetimo, jučer se, nakon višednevnih nagađanja i interesa javnosti, Agostini oglasio dugim videom na svom Instagram profilu, nazvavši ga "first take", u kojem je, kako kaže, iznio isključivo svoju verziju događaja.

Uz video je objavio i niz poruka u kojima je najavio povlačenje s društvenih mreža, istaknuvši da mu je potreban mir te da je ovo, kako je napisao, "bilo sve od mene". Time je, barem zasad, odlučio javnosti priopćiti svoju odluku isključivo kroz osobni monolog, bez dodatnih medijskih istupa.