Poznato je tko je ubijen na sjeveru Hrvatske

U Malom Mihaljevcu u Međimurju danas oko 14 sati došlo je do pucnjave u kojoj je ubijen muškarac. Nakon zločina počinitelj si je oduzeo život, potvrđeno je Indexu iz policije.

Neslužbeno se doznaje da je ubijen umirovljeni hrvatski karikaturist Damir Novak, a prema informacijama do kojih je došao Index, usmrtio ga je stariji član šire obitelji vatrenim oružjem.

Tko je Damir Novak

Vijest o smrti Damira Novaka snažno je odjeknula u Međimurju, ali i daleko izvan njegovih granica. Novak je karikaturu zavolio već u osnovnoj školi, a prve crteže počeo je raditi u srednjoj školi. Prve radove objavio je 1982. godine u lokalnom tjedniku Međimurje, čime je započeo dugogodišnji i iznimno plodan umjetnički put.

Tijekom karijere karikature je redovito objavljivao u lokalnim novinama, ali i u brojnim drugim listovima u Hrvatskoj, među kojima su Vatrogasni vjesnik, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Feferon, Čvorak i drugi. Osim klasične karikature, bavio se portretnim karikaturama, stripom te izradom karikatura i vizualnih rješenja za kalendare, sitotisak, maskote i razne druge namjene, podsjeća eMeđimurje.

Član Hrvatskog društva karikaturista bio je od 1986. godine, a tijekom godina osvojio je čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama karikatura. Njegovi su radovi nagrađivani i izlagani u Koreji, Kini, Italiji, Austriji, Kanadi, Iranu, Iraku, Češkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Grčkoj, Turskoj, Makedoniji, Albaniji, Rusiji, Ukrajini i brojnim drugim zemljama.

Poseban trag ostavio je kao organizator Međunarodnog festivala karikature u Čakovcu, koji se održava već sedam godina i jedinstven je u Hrvatskoj po sudjelovanju mladih karikaturista do 16 godina. U Malom Mihaljevcu, uz Dane humora, organizirao je ukupno 17 međunarodnih izložbi karikature, čime je ovo mjesto postalo prepoznatljivo na svjetskoj karikaturističkoj sceni.

Sudjelovao je i u radu žirija međunarodnih festivala karikature, a u svom stvaralaštvu koristio je raznovrsne tehnike – od tuša, akvarela i flomastera do digitalnih alata. Posljednjih desetak godina najčešće je stvarao na grafičkom tabletu, prateći suvremene tehnološke trendove, ali zadržavajući prepoznatljiv autorski stil.

Detalji ubojstva

Nakon što je stigla dojava o pronalasku ubijenog policija je od susjeda doznala da je mogući počinitelj otišao naoružan prema šumi. Policajci su krenuli u potragu za njim, no u jednom trenutku začuo se hitac, te je ubojica pronađen mrtav. Sam si je oduzeo život.

Pucano je, kako su nam javili čitatelji, automatskom puškom.

Ubijeni i ubojica su, prema dostupnim informacijama, bili i susjedi, a navodno su imali i spor oko međe.