Poznato je što se točno dogodilo kod Senja u teškoj prometnoj nesreći

Četiri osobe poginule su jučer poslijepodne u teškoj prometnoj nesreći kod Senja, kada je automobil zagrebačkih registracija sletio u provaliju duboku 70 metara i završio u moru.

Na mjestu nesreće smrtno su stradale dvije žene i dvojica muškaraca. Riječ je o državljanima Malte, jutros pišu njihovi mediji. Navode da se radi o dva para, stara između 66 i 68 godina, koji su bili na odmoru. Pretpostavlja se da su auto rentali u zagrebačkoj zračnoj luci.

Vozaču pozlilo?

Novi list neslužbeno doznaje da je vozaču pozlilo, te naglašava da se ne radi o zahtjevnoj dionici ceste.

Reporteri Novog lista kažu da su se obilaskom mjesta nesreće uvjerili smo se kako se ne radi o posebno kritičnoj točki. Navode da je u pitanju jedva primjetan, blagi lijevi zavoj, te da je upravo na tom mjestu vozač naglo skrenuo udesno, probio betonske stupiće i sletio u provaliju koja je na tom mjestu duboka sedamdesetak metara.

Prema policijskom priopćenju, do nesreće je došlo oko 16:20 sati u mjestu Bunica, na Jadranskoj magistrali. Vozač je, ulaskom u blagi zavoj iz zasad nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom koje je probilo kamenu zaštitu i sletjelo u more.

Na teren su odmah upućene sve žurne službe, uključujući i ronioce Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića. "Pri zaronu smo utvrdili da su dolje još tri osobe u vozilu i onda smo pristupili izvlačenju na policijski brod", rekao je Dario Cindrić, pročelnik gospićke Stanice HGSS-a.

Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci na obdukciju i službenu potvrdu identiteta. Policija je potvrdila da je očevid završen, no slijedi kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije.

Policajac riskirao život

U dramatičnim trenucima nakon nesreće posebno se istaknuo policijski službenik Policijske postaje Senj. On je, prema svjedočenju očevidaca, s velike visine skočio u more i pokušao u nekoliko navrata zaroniti do potopljenog vozila kako bi izvukao unesrećene. "Niske temperature, hladno more i činjenica da se i sam može dovesti u opasnost nisu ga omeli da pokuša spasiti živote", ispričao je jedan svjedok.

Iako su zaroni ostali bezuspješni jer je vozilo brzo potonulo na veliku dubinu, svjedoci ističu da zaslužuje pohvalu jer je riskirao vlastiti život. Iz PU ličko-senjske za Index su potvrdili da je doista riječ o policajcu iz Senja koji večeras nastavlja redovnu smjenu i ne želi javno istupati.