Poznato ime domaće poduzetničke scene stiže u Split: Dražen Oreščanin predavač je novog Startup Dalmatia meetupa

Startup Dalmatia meetup zajednica u Digitalnoj Dalmaciji kontinuirano raste i danas okuplja više od 350 članova - developera, dizajnera, foundera, investitora i svih koji aktivno sudjeluju u razvoju lokalne tehnološke zajednice. Kroz seriju meetupa gradi se prostor za razmjenu iskustava i konkretnih primjera iz prakse, a interes zajednice jasno pokazuje koliko su ovakvi formati potrebni.

Posljednji meetup, posvećen platformi Reddit, još je jednom potvrdio snagu zajednice - velika posjećenost i kvalitetna rasprava pokazali su da publika traži sadržaj koji je aktualan i koristan. Upravo na tom tragu nastavlja se i novo izdanje, koje u fokus stavlja jednu od najvažnijih tema za sve koji razvijaju ili planiraju razvijati vlastiti proizvod - startupi.

Ovoga puta poznato je i ime predavača, u Split dolazi Dražen Oreščanin, poduzetnik i investitor s bogatim iskustvom u razvoju tehnoloških kompanija i startup ekosustava u Hrvatskoj i regiji.

Iskustvo s obje strane startup priče

Dražen Oreščanin aktivno djeluje kao osnivač, mentor i investitor te je jedan od prepoznatljivih aktera domaće startup i AI scene. Osnivač je BIRD Incubatora, prvog hrvatskog privatnog startup inkubatora fokusiranog na umjetnu inteligenciju, pokrenutog 2021. godine. Inkubator je usmjeren na podršku timovima u ranim fazama razvoja kroz mentorstvo, edukaciju i povezivanje s investitorima, čime startupima omogućuje kvalitetniji i brži razvoj.

Uz rad u inkubatoru, Oreščanin je aktivan i kao General Partner u venture capital fondu NVision Ventures, gdje sudjeluje u investiranju u tehnološke startupe iz regije, od pre-seed i seed faze pa sve do kasnijih investicijskih rundi. BIRD inkubator pritom ima važnu stratešku ulogu jer predstavlja ulaznu točku za rane startup timove koji kasnije mogu postati kandidati za investicije fonda, čime se stvara kontinuirani razvojni put od ideje do ozbiljnog ulaganja.

Takva kombinacija operativnog rada sa startupima i sudjelovanja u investicijskim odlukama daje mu rijetku i vrijednu perspektivu - razumijevanje obje strane startup procesa.

Tema koja pogađa u srž problema

Tema meetupa fokusira se na ono što mnogi founderi shvate tek u kasnijim fazama razvoja, kako razmišljaju investitori i zašto je to važno od samog početka.

U praksi, većina startup timova u ranoj fazi primarno je usmjerena na razvoj proizvoda i rješavanje svakodnevnih operativnih izazova. Međutim, pitanja poput veličine tržišta, skalabilnosti, poslovnog modela i investicijske atraktivnosti često dolaze u fokus tek kasnije, ponekad i prekasno. Upravo ta razlika u perspektivi može značajno utjecati na daljnji razvoj startupa.

Razumijevanje načina na koji investitori procjenjuju potencijal, rizik i tim omogućuje founderima da donose kvalitetnije odluke, jasnije komuniciraju svoju vrijednost i izbjegnu neke od najčešćih pogrešaka u ranoj fazi razvoja.

Od ideje do investicije - konkretni uvidi iz prakse

Kao serijski poduzetnik, Oreščanin je suosnivač više tehnoloških kompanija koje djeluju na međunarodnom tržištu. Među njima se ističe Solvership, jedna od vodećih regionalnih kompanija za podatkovnu analitiku i AI rješenja.

S tim bogatim poduzetničkim iskustvom pokrenuo je Legit Software, startup koji razvija globalno prepoznata rješenja za upravljanje privatnošću podataka i regulatornom usklađenošću.

Kroz ove projekte, ali i kroz rad s brojnim startup timovima, stekao je iskustvo koje obuhvaća cijeli razvojni ciklus - od ideje i validacije, preko razvoja proizvoda, do skaliranja i investicija. Upravo takav “full-stack” pogled na startup svijet omogućuje mu da sudionicima meetupa prenese konkretne i primjenjive uvide.

Osim poduzetničkog i investitorskog angažmana, aktivno sudjeluje u razvoju startup i AI zajednice u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi kao mentor, govornik i sudionik brojnih tehnoloških i startup događanja. Njegov fokus je razvoj novih tehnoloških proizvoda, ali i stvaranje okruženja koje potiče poduzetništvo i inovacije.

Jačanje startup zajednice u Dalmaciji

Dalmacija već danas ima sve više kvalitetnih startup timova i projekata koji pokazuju da regija ima značajan potencijal za razvoj tehnološkog sektora, a kroz programe Digitalne Dalmacije do sada je prošlo više od 50 startupova. Međutim, osim samog razvoja proizvoda, ključno je i stvaranje prostora za povezivanje, razmjenu iskustava i vidljivost.

Startup Dalmatia meetup upravo to omogućuje - okuplja različite profile iz tech i startup zajednice te stvara okruženje u kojem se ideje mogu razvijati, testirati i unaprijediti kroz razgovor s drugima koji prolaze sličan put. Takvi susreti često su početak novih suradnji, ali i važan izvor motivacije za daljnji rad.

Ujedno, ovakvi događaji doprinose jačanju lokalnog ekosustava i njegovom povezivanju s ostatkom Hrvatske i regije, čime se otvaraju dodatne prilike za razvoj i rast startupova.

Meetup kao prilika za učenje i povezivanje

Novi Startup Dalmatia meetup održat će se 26. ožujka 2026. u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu.

Riječ je o događaju koji donosi konkretne uvide, ali i priliku za povezivanje s ljudima iz poduzetničke i tehnološke zajednice, bilo da ste na samom početku, razvijate ideju ili već gradite vlastiti proizvod.

Ulaz je slobodan za sve zainteresirane, a prijave su dostupne putem Meetup platforme kroz grupu Startup Dalmatia Meetup.

Link: www.meetup.com/startup-dalmatia/events/313851774/