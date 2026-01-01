Poznati TV voditelj i supruga Splićanka dobili drugo dijete: ‘51 cm i 3970 grama ljepote‘

Poznati televizijski voditelj Ivan Dorian Molnar i njegova supruga, Splićanka Ana Krolo Molnar, novinarka na Hrvatskom radiju, zapamtit će definitivno ovu 2025. od koje su se oprostili na najljepši mogući način.

Ana je na svijet donijela njihovu drugu djevojčicu Ivu, a presretni "ćaća" svoju sreću podijelio je među prijateljima na društvenoj mreži.

- Ana Krolo Molnar hrabra i neustrašiva, na svijet je donijela najljepši poklon za kraj 2025. godine! 51 cm i 3970 g ljepote, nakon Mare stigla nam je mala Iva! Dobro nam došla, objavio je HRT-ov voditelj na svom Facebook profilu.

Par je već godinama u ljubavnoj vezi, a vjenčali su se 2019. godine u Splitu. "Kada sam doznao da ću postati tata, ostao sam bez teksta, taj osjećaj sreće ne mogu opisati. Sjećam se kad sam prvi put u ruke primio svoju nećakinju, plakao sam kao mala beba. Doznali smo da čekamo djevojčicu zbog čega smo neizmjerno sretni", govorio je Molnar prije nego se rodila njihova prva kći Mare.

Iako oboje rade na HRT-u, upoznao ih je prijatelj nakon jedne nogometne utakmice u njezinom rodnom Splitu, u doba kad je Ana bila noviarka Slobodne Dalmacije. Vjenčali su se 2019. u Splitu, a žive u Zagrebu.

"Taj dan bih ponovio. Stigla je sva moja rodbina, otac i brat s obitelji, slavili smo sa 150 ljudi, a prvi ples je bio uz pjesmu Petra Dragojevića "Prva i jedina", što mi je asocijacija na moju Anu", izjavio je Molnar. Godine 2023. postali roditelji djevojčice Mare, koja je sada dobila i sestricu, piše Slobodna Dalmacija.