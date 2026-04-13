Poznati svi parovi osmine finala za naslov prvaka Hrvatske u kuglanju

U kuglani u Poljudu ovaj vikend održane su kvalifikacije u muškoj i ženskoj konkurenciji za plasman u 1/8 finala natjecanja za prestižnu titulu pojedinačnog prvaka Hrvatske u kuglanju.

Pravo nastupa među 31natjecatelja u muškoj i 30 u ženskoj konkurenciji imali su predstavnici pet kuglačkih regija, koji su to ostvarili na svojim regionalnim natjecanjima.

Nakon dva nastupa, najbolji rezultat postigao je Milan Kolić iz domaćeg Poštara, sa 1302 srušena čunja, drugu poziciju ostvario je Ivan Totić iz Mertojaka sa 1295,, dok je Hrvoje Marinović iz Zadra bio treći sa 1265.

I druga dva predstavnika regije Jug (Dalmacije), Tomislav Odrljin i Ljubo Žuljević, oba kuglača iz Poštara, ostvarili su plasman u završnicu među šesnaest najboljih kuglača Hrvatske za ovu godinu.

Sljedeći vikend, subotu i nedjelju ponovo u Splitu, konačni je obračun po shemi na ispadanje, prvi protiv šesnaestog u kvalifikacijama i tako dalje do finala.

Parovi osmine finala (muški):

M. Kolić (Poštar)-F. Sedlar (Frozy Zabok), I. Totić (Mertojak)-N. Kalvi (Zaprešić), H. Marinović (Zadar) -Lj. Žuljević (Poštar), D. Košak (Željezničar, Čakovec)-J. Ramić (Bjelovar), D. Zovko (Nove nade, Požega)-M.Tomić (Osijek),

M. Mušanić (Osijek)-B. Bakran (Frozy Zabok), T. Odrljin (Poštar)-K. Jelovac (Crikvenica), Ž. Košutić (Željezničar, Varaždin)-G. Marko (Ban Jelačić, Zaprešić).

Kod žena prva je bila Matea Juričić iz Rijeke sa 1291 srušenim čunjem, a u završnicu natjecanja plasirala se i domaća kuglačica iz ŽKK Split, Đurđica Strinić kao trinaesta te će u osmini finala na ogled sa Amelom Nicol Imširović iz Kustošije (Zagreb), jedne od najboljih mladih kuglačica Europe.