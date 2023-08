Poznati splitski novinar odlazi s Nove TV

Splitski reporter Nove TV Mario Jurič uskoro odlazi s ove televizije na koju je stigao 2013.

Punih deset godina ovaj je novinar bio ‘alfa i omega‘ splitskog dopisništva Nove TV, nema tog terena kojog nije obišao u Splitsko-dalmatinskoj županiji, javljajući se u program uživo ili kroz svoje reportaže.

Jurič je odlučio da je vrijeme za nove poslovne izazove, a šuška se da je na pomolu njegov tranfer na RTL.

- Biti reporter nije posao, nego poziv koji zahtijeva stalnu prisutnost na izvoru informacija. I to ne bilo kakvih, nego samo točnih, pouzdanih i vjerodostojnih. Kad takve informacije bez ikakvih ukrašavanja i dodavanja dođu do gledatelja, oni to cijene i prepoznaju, što pokazuje i dugogodišnja dominacija našeg informativnog programa, piše Slobodna Dalmacija.

U svemu tome jako je važan timski rad, koji na Novoj TV podiže ljestvicu profesionalnosti i čini je drugačijom od ostalih redakcija - svojedobno je rekao Jurič koji je zaljubljenik u vijesti još od malih nogu, a novinarstvom se počeo baviti još u studentskim danima u Dubrovniku.

U svojim prilozima i javljanjima uživo s terena izvještavao je o svim važnim dnevno-političkim, gospodarskim i drugim aktualnostima.

Pamti se događaj otprije dvije godine kad se uživo javio iz Brodosplita, gdje je o financijskim problemima tvrtke razgovarao s Tomislavom Debeljakom. Nakon tog razgovora Juriča su izvrijeđali zbog njegovih pitanja na društvenim mrežama

- Vrijeđali su me. Očito im se nisu svidjela pitanja koja su bila relevantna o temi koju već duže vrijeme pratimo. Nakon intervjua Debeljak je demonstrativno napustio mjesto snimanja. Član uprave Tomislav Čorak ostao mi je još objašnjavati nešto o isplatama plaća i rekao mi da sam smeće - kazao je tada Mario Jurič.