POZNATI SPLITSKI LIJEČNIK: "Poveli su hajku na mene, a sada će javnost čuti istinu"

Etičko povjerenstvo, Stručno vijeće i Povjerenstvo za nadzor KBC Split proteklih su dana intenzivno radili na slučaju Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split i njenog predstojnika prof.dr.sc. Eduarda Vrdoljaka i to temeljem medijskih napisa u kojima je postavljeno pitanje kvalitete rada na Klinici, lista čekanja i odlaska četvero djelatnika iz Klinike u trenucima povećanog obima posla. Također, u medijima se Vrdoljaka prozvalo i za potencijalni sukob interesa zbog kuće na Braču.

Ipak, u sva tri službena nalaza ustanovljeno je kako onkolog Vrdoljak svojim djelovanjem nije naštetio ugledu KBC-a Split, onkološkim bolesnicima, znanstvenoj i kliničkoj etici i moralu, zdravstvu i onkologiji općenito. Štoviše, elaborirano je kako je riječ o jednom od najcjenjenijih onkoloških stručnjaka u Hrvatskoj i Europi čija klinika nema liste čekanja i koja ulaže znatna sredstva u multidisciplinarno liječenje koristeći najsuvremeniju tehnologiju. Naglašeno je kako kapacitet djelatnika nije dostatan te se intenzivno radi na raspisivanju novih specijalizacija i zapošljavanju medicinskih sestara.

Podsjetimo, Slobodna Dalmacija osim priče o odlasku četvero zaposlenika iz klinike objavila je prošlog tjedna tekst i o dvjema vilama u mjestu Škrip na otoku Braču koje su u vlasništvu tvrtke Vita Longa d.o.o., a kojom upravljaju Eduard Vrdoljak i Stuart Swanson, jedan od manjinskih vlasnika švicarske farmaceutske tvrtke Swixx Biopharma. Tom prilikom problematiziran je privatni odnos Vrdoljaka i Swansona te je implicirano da je Vrdoljak koristeći funkciju predstojnika Klinike za onkologiju i radioterapiju u Splitu bio u možebitnom sukobu interesa jer su se onkološki bolesnici liječili i lijekovima spomenute kompanije.

Eduard Vrdoljak oko svega se u srijedu oglasio priopćenjem u kojem se osvrnuo na cijelu priču. Kaže kako je u interesu hrvatske javnosti da se sazna cijeli kontekst. Naglasimo kako Vrdoljak ujedno obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog onkološkog društva i redovitog profesora u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Splitu.

"Protiv mene se vodi hajka"

"Prije svega naglasio bih da se protiv mene već tjednima vodi privatni i duboko personalizirani napad u kojem određeni mediji služe samo kao poluga partikularnih interesa. Zar nije indikativno da sam medijski napad proživio u trenutku kad u hrvatsku onkologiju stiže više od sto milijuna eura bespovratnih sredstava za linearne akceleratore, a temeljem Nacionalnog strateškog okvira protiv raka čiji sam jedan od nositelja? Napad na mene krenuo je anonimnim izvorima iz bolnice koji javno pričaju o nepostojećem rasulu, čekanjima i kadrovskom bijegu, a sve je kulminiralo tobožnjim otkrićem moje kuće na otoku Braču. U svojoj sam karijeri obišao cijeli svijet, održao tisuće predavanja i upoznao tisuće ljudi. Liječio sam desetke tisuće pacijenata i školovao mnoge hrvatske onkologe. Svim trenutnim onkolozima u klinici sam bio mentor na specijalizaciji a do sada sam sudjelovao u promociji osam docenata i profesora na koje sam ponosan. Generalno rečeno, ponosan sam na sve djelatnike Klinike za onkologiju i radioterapiju i na njihovo davanje našim bolesnicima te naše ishode u svim aspektima, kliničkom, znanstvenom i akademskom.

Mediji su kroz više desetljeća pratili moj rad i višekratno izvještavali o našim odličnim ishodima liječenja pacijenata kao i o klinici koja predstavlja svjetlu točku splitskog i hrvatskog zdravstva. Što se sada, preko noći promijenilo? Nameće se logičan zaključak da se radi o orkestriranom napadu u mudro smišljenom trenutku prilikom čega su potencijalno iskorišteni i neki bivši djelatnici moje klinike. Ista situacija dogodila se i s tobožnjim otkrićem moje kuće na Braču gdje i sami autori teksta tvrde da ništa nije protupravno, a što je dodatan indikator da me se isključivo htjelo javno ocrniti kroz kontekstualne i navučene teze zbog kojih ću vjerojatno povući konkretne pravne korake", kazao je Vrdoljak.

"Radim s farmaceutskom industrijom po zakonu i u interesu znanosti i bolesnika"

Zatim se osvrnuo na svoju suradnju s farmaceutskim kompanijama koja se medijski problematizira premda Vrdoljak tvrdi da tu ne postoji ništa etički, moralno niti formalno pogrešno.

"Ja kao internacionalni stručnjak surađujem s farmaceutskim kompanijama jer to nalažu apsolutno svi suvremeni postulati i zato što je to jedan od preduvjeta za razvoj novih lijekova, metoda liječenja ali i za znanstveni doprinos struci i poboljšanje ishoda u onkologiji. U svijetu ne postoji zdravstveni autoritet iz određenog područja koji ne surađuje s farmaceutskom industrijom u savjetodavnom ili stručnom smislu. Upravo tako na tržištu nastaju lijekovi - sinergijom zdravstva i farmacije. Samo takvom suradnjom se poboljšavaju ishodi u liječenju onkoloških bolesnika, spriječava neminovno zaostajanje onkologije, osigurava optimalno, najbolje liječenje za svakog našeg bolesnika. Za apsolutno svaku svoju stručnu suradnju imam potpisan ugovor, a na svaki ugovor sam Republici Hrvatskoj platio porez, prirez i doprinose i sa istim su upoznata sva regulatorna tijela. Baš nijedan angažman u mojoj karijeri nije se kosio, a niti će se kositi s pozitivnim propisima ove zemlje ili internim pravilnicima i statutima institucija u kojima radim i djelujem, a u konačnici nije se nikada odrazio niti na moje pacijente ili suradnike. Također bih naglasio da baš svaki ugovor ima stavku o etičkom i moralnom kodeksu što je dodatan osigurač baš za situacije koje bi išle u smjeru sukoba interesa, zlouporabe položaja ili pogodovanja", izjavio je Vrdoljak.

"Nikad u životu nisam propisao lijek tvrtke u kojoj je moj prijatelj"

Vrdoljak se osvrnuo i svoju kuću na Braču te prijatelja Stuarta Swansona.

"Gospodin Swanson i ja smo prijatelji i vlasnici tvrtke koja posjeduje dvije kuće na Braču. To je istina", kaže Vrdoljak kazavši kako Swansona poznaje još od 1999. godine.

"Tih je godina gospodin Swanson s obitelji došao na ljetovanje na otok Brač i tamo sam mu pokazao svoje obiteljsko zemljište. Neodoljivo mu se svidjela Dalmacija i bio je zainteresiran za izgradnju vlastite kuće za odmor ali zemlju nije imao. Dakle pričamo o situaciji od prije više od 20 godina. No, kako u Hrvatskoj u tom trenutku nije postojala mogućnost da stranci posjeduju nekretnine kao fizičke osobe bilo je potrebno osnovati tvrtku, što smo gospodin Swanson i ja učinili. Dakle, ja sam u tvrtku Vita Longa d.o.o. unio zemljište, a on novac za realizaciju investicije te smo tako stekli suvlasništvo nad nekretninom", dodao je splitski onkolog.

"Gospodin Swanson uopće nije zdravstveni djelatnik niti farmaceut. On je diplomirani politolog i investitor, dakle poslovni čovjek. Njegova kompanija osnovana je više od deset godina nakon što smo se on i ja upoznali i pokrenuli izgradnju naših kuća za odmor. Osim toga, on je manjinski vlasnik kompanije što znači da on nije i ne može biti glavni donositelj odluka u toj kompaniji", kaže Vrdoljak dodavši kako je promet onkoloških lijekova te kompanije u Splitu manji od hrvatskog prosjeka naglašavajući da nije bilo nikakvog sukoba interesa ili posredovanja u sticanju potencijalne dobiti.

"Moja djela govore za mene"

"Neki su me ovih dana pitali da zašto nisam prikrio svoje vlasništvo na nekretnini, na što sam ostao blago šokiran. Naprosto nisam imao potrebu to učiniti jer sve u životu radim transparentno. Moja kuća na Braču ni na koji način nije povezana s mojim profesionalnim radnim odnosom u Klinici za onkologiju i radioterapiju putem koje bih lobirao za ikakve interese. Nikada nisam propisao niti jedan jedini njihov lijek, nisam izdao nijednu narudžbenicu niti sam ikad na ikoga utjecao da to učini. Osim toga, o nabavci i preporuci lijekova ne odlučujem ja već čitav multidisciplinarni tim stručnjaka. Ponavljam, promet onkoloških lijekova navedene kompanije je u Splitsko Dalmatinskoj županiji niži od hrvatskog prosjeka".

Dodao je kako je onkologija njegova misija i vodilja.

"Svojim radom, zalaganjem i uspjesima dokazao sam tko sam i što sam, a o meni će uvijek najbolju ocjenu dati pacijenti i kolege. Kao predstojnik klinike nikada nisam u svojoj karijeri bio na bolovanju, a poklonio sam bezbrojne sate za unapređenje znanstvene i kliničke razine naše. Zato što smatram da je medicina, a naročito onkologija poziv, a ne zanimanje", tvrdi Vrdoljak.