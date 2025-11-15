Poznati Splićanin otvoreno progovorio: "Srbi u Hrvatskoj su postali kao američki crnci"

Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) jedina je braniteljska udruga koja se protivi ustaškoj ikonografiji u javnom prostoru i zabraniteljskom trendu koji je dobio maha nakon sklapanja koalicije HDZ-a i DP-a. Zajedno s Antifašističkom ligom i Documentom podnijeli su tužbu protiv Marka Perkovića Thompsona zbog ustaškog pozdrava.

Predsjednik VeDRA-e i hrvatski veteran Ranko Britvić za Novosti je progovorio o atmosferi u kojoj su sve češće prijetnje srpskoj zajednici.

"Kakve veze ima to što je mjesec studeni?"

Zašto izložba pod nazivom "Srpkinja" ne bi bila otvorena sedam dana prije obilježavanja dana pada Vukovara, kakve veze ima to što je mjesec studeni? Zar su Srbi u Hrvatskoj tijekom studenoga zločinci, naši neprijatelji, da ne smiju izaći iz svojih skrovišta?", izjavio je Britvić.

"Možda ne bi bilo loše da stave i neke trake da ih rulja bolje uoči ili da se ne bi šetali krivim mjestima u krivom danu. Ako se naši građani srpske nacionalnosti moraju sakrivati u svojoj domovini bilo koji dan u studenom, ili bilo koji dan u godini, to je sramota nas, Hrvata, to je poraz svih vrijednosti za koje smo se borili u Domovinskom ratu", poručio je.

"I ove godine VeDRA će položiti vijence na Memorijalnom groblju na Ovčari kao i u Dunav za ubijene vukovarske građane srpske nacionalnosti u zločinu koji je izvršen prije zločina na Ovčari, a koji su počinile falange Tomislava Merčepa, zbog čega je Merčep uhićen i istjeran iz Vukovara.

"Srbi u Hrvatskoj su postali kao američki crnci za vrijeme Martina Luthera Kinga"

Nažalost, danas te činjenice o kaznenim djelima Merčepa i njegovih falangi u Vukovaru nitko neće spomenuti. Predstavnicima srpske zajednice treba omogućiti slobodu kretanja i da slobodno polože vijence u Dunav za sve nedužne hrvatske građane srpske nacionalnosti. To je ljudski i civilizacijski čin", poručio je.

"Dakle, Srbi u Hrvatskoj su postali kao američki crnci za vrijeme Martina Luthera Kinga. Pa, zaboga, zar nismo u 21. stoljeću? Građani Hrvatske srpske nacionalnosti kao da se nama Hrvatima moraju ispričavati zato što su Srbi.

Istina, ignorira se da je potpredsjednik Vlade Boris Milošević sjedio u prvom redu na proslavi 25. obljetnice "Oluje" u Kninu iako su znali da će doživjeti nevjerojatne napade iz službenog Beograda. Srbi u Hrvatskoj pokazali su da poštuju tekovine hrvatske države", rekao je Britvić.

"U Hrvatskoj svjedočimo neoustaštvu"

"Nije samo nametnuti grijeh u hrvatskom društvu biti Srbin, grijeh je i braniti prava Srba na slobodan život u Hrvatskoj. Tko god se danas usudi kritizirati hrvatske svetinje u javnom prostoru smatra se orjunašem, neprijateljem, Jugoslavenom.

Ako se nas iz braniteljske Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista doživljava kao neprijatelje društva zato što zastupamo i štitimo različitosti i multikulturalnost, kako su tek označeni pripadnici srpske zajednice?

Braniteljske, veteranske udruge postale su nositelj neoustaštva prožimajući kroz društvo habitus ustaške države. I ne, ne trebamo više revitalizirati situaciju i lagati se da svjedočimo revizionističkom trendu, jer je on u slučaju hrvatskog društva prešao na višu razinu, na razinu neoustaštva", izjavio je Britvić.

"Zar okupljanje desetak staraca srpske nacionalnosti predstavlja opasnost za vrijednosti Domovinskog rata?!"

"Održan je nezakonit skup crnih hordi na kojem su nasilnici i neoustaše proglašeni herojima, a napadnuti građani srpske nacionalnosti starije životne dobi i djeca krivcima koji ponižavaju vrijednosti Domovinskog rata.

Ponovno su se na velika vrata vratile priče, kojima se otvoreno truje i zastrašuje društvo, kako nas Srbi ugrožavaju. Zar okupljanje desetak staraca srpske nacionalnosti predstavlja opasnost za vrijednosti Domovinskog rata?!

Na skupovima na kojima crne horde zla zazivaju fašističku i ustašku tvorevinu NDH policija treba reagirati onako kako bi se reagiralo u Austriji, Njemačkoj, Nizozemskoj, pa čak i u Italiji kad se zazivaju fašizam, neofašizam, nacizam", rekao je Britvić.

"Ekstremna desnica traži radikalnu ljevicu koja u Hrvatskoj ne postoji"

"Tvrdim da smo ovo ljeto ozbiljno zakoračili u neofašizam i neoustašluk. Zabrinjavajuća je i praksa da policija ne privede nikoga sa skupa na kojem huligani uzvikuju ustaški pozdrav, slave NDH, prijete srpskoj zajednici, a privedu aktivistkinje koje mirno sjede ispred zgrade nekog ministarstva s transparentima podrške palestinskom narodu.

I ja kao Hrvat, kao ponosni branitelj, veteran Domovinskog rata, predsjednik braniteljske udruge, poručujem srpskoj braći u Hrvatskoj i svima koji se bave društvenim radom: nemojte saginjati glavu. Ekstremna desnica traži radikalnu ljevicu koja u Hrvatskoj ne postoji.

Zahtijevanje povratka Trga maršala Tita u Zagrebu, brisanje ustaških imena s naših ulica, osuda ustaškog pozdrava, kritiziranje pjevača koji veliča ustašku ikonografiju ne predstavljaju nikakav vid radikalne ljevice, već samo poštivanje ustavnih tekovina", poručio je Britvić.

Osvrnuo se i na Crkvu

"Nitko ne ugrožava Domovinski rat, nitko ne ponižava hrvatski narod osim neoustaša i ekstremno desno orijentiranih Hrvata. Dignitet Domovinskog rata trebamo sačuvati da se mi branitelji ne izdignemo kao neki ekstra sloj, posebna vrsta, zakonom zaštićeni nasilnici koji mogu raditi što hoće i čije se ideje ne smiju propitivati.

Domovinski rat podložan je određenim kritikama koje ne znače umanjivanje njegovog digniteta i napad na suverenost države", rekao je.

Osvrnuo se i na Katoličku crkvu. "Katoličkog sam podrijetla, naučen da poštujem svaku religiju, ali hrvatska katolička administracija generator je i nositelj hrvatskog revizionizma i fašizacije našeg društva, kao posljedice jedne duhovne i pedagoške nadogradnje redovnog održavanja crkvenih obreda ustaškom poglavniku Anti Paveliću", izjavio je.

Udruga je tužila Thompsona

"VeDRA je zajedno s Antifašističkom ligom i Documentom na jedan vrlo ozbiljan, povijesno utemeljen, pravni, legislativni način podnijela tužbu protiv Thompsona zbog ustaškog pozdrava i ustaške ikonografije koju veliča na svojim koncertima i ako treba, ići ćemo do Strasbourga.

Tragedija je našeg društva da se jedna samovoljna i razvikana braniteljska manjina lažno predstavlja u ime svih hrvatskih branitelja", rekao je Britvić.

"Podržavam odluku Tomaševića"

"Apsolutno podržavam odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića, iako smatram da, nažalost, zakašnjelo reagira. Gradonačelnik nije ništa zabranio nego samo poduzeo korake da javni prostori hrvatskog glavnog grada ne služe za ustaške orgije. Nakon hipodromskog koncerta ohrabreno je crnilo, otvorila se Pandorina kutija zla.

Svi ovi koji su sada graknuli zabrinuti zbog neke navodne zabrane, zašto nisu reagirali kad je Thompsonova publika u centru jednog europskog grada pjevala ustaške budnice. Pa u kojem se to još europskom gradu pjevaju fašističke pjesme?", poručuje ratni veteran.