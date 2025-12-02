Poznati redatelj osuđen na godinu dana zatvora

Iran je u odsutnosti osudio dobitnika Zlatne palme, filmaša Jafara Panahija, na godinu dana zatvora i zabranu putovanja zbog "propagandnih aktivnosti" protiv zemlje.

Kazna uključuje dvogodišnju zabranu napuštanja Irana i zabranu Panahija članstva u bilo kojoj političkoj ili društvenoj skupini, rekao je njegov odvjetnik Mostafa Nili, dodajući da će podnijeti žalbu, piše Guardian.

Nili je rekao da su optužbe protiv iranskog redatelja bavljenje "propagandnim aktivnostima" protiv države, ali nije dao detalje. "Gospodin Panahi trenutno je izvan Irana", dodao je.

Panahi (65) ove je godine osvojio glavnu nagradu Filmskog festivala u Cannesu za film "Bila je to samo nesreća", u kojem pet bivših zatvorenika razmišlja hoće li se osvetiti čovjeku za kojeg vjeruju da je njihov bivši zatvorski čuvar.

Prošli mjesec bio je na turneji po SAD-u, posjećujući Los Angeles, New York i Telluride u Coloradu, kako bi promovirao svoj najnoviji film koji se nada Oscaru.

Francuska je film odabrala kao svoju službenu nominaciju za Oscara, a očekuje se da će se naći na užem izboru za najbolji međunarodni film na svečanoj ceremoniji u ožujku.

Osvojio je niz nagrada na europskim filmskim festivalima i predstavio svoj debitantski film Bijeli balon u Cannesu 1995. godine, koji je osvojio nagradu za najbolji prvi film.

Godine 2010. Panahiju je zabranjeno snimanje filmova i napuštanje Irana nakon što je godinu dana ranije podržao masovne prosvjede protiv vlade i snimio niz filmova koji su kritizirali stanje modernog Irana.

Osuđen za "propagandu protiv sustava", osuđen je na šest godina zatvora, ali je odslužio samo dva mjeseca iza rešetaka prije nego što je pušten uz jamčevinu.

Godinu dana nakon što mu je izrečena 20-godišnja zabrana snimanja filmova, poslao je dokumentarac pod naslovom Ovo nije film na festival u Cannesu na USB sticku spremljenom u tortu.

Njegov film Taksi iz 2015. u cijelosti je snimljen u automobilu, a Panahi glumi taksista.

Godine 2022. uhićen je u vezi s prosvjedima skupine filmaša, ali je pušten gotovo sedam mjeseci kasnije.

Iranski filmaši, istaknute medijske osobe i poznate osobe pomno se prate u Iranu, a njihov rad se pregledava zbog sadržaja koji se smatra kritičnim prema Iranu.

Prošle godine, višestruko nagrađivani redatelj Mohammad Rasoulof pobjegao je iz Irana kako bi izbjegao zatvorsku kaznu pod optužbom za "dosluh protiv nacionalne sigurnosti".