Poznati redatelj i supruga pronađeni mrtvi u kući, policija istražuje navodno ubojstvo

Rob Reiner i njegova supruga, Michele Singer Reiner, pronađeni su mrtvi u svom domu u Brentwoodu u nedjelju, u navodnom ubojstvu, potvrdio je Variety.

„S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Michele i Roba Reinera“, rekao je glasnogovornik obitelji u izjavi. „Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovom nevjerojatno teškom trenutku.“

Policija Los Angelesa (LAPD) odgovorila je na poziv u dom u 15:40 i pronašla dvije preminule žrtve. LAPD je smrt opisao kao „očito ubojstvo“, ali nije potvrdio identitet žrtava. ABC7 je izvijestio da su žrtve, čini se, izbodene nožem.

Člana obitelji bliskog Reinerima vlasti ispituju, rekli su izvori iz policije za Los Angeles Times.

„Trenutno nismo identificirali osumnjičenika“, rekao je zamjenik načelnika Alan Hamilton na konferenciji za novinare u nedjelju navečer. „Nitko nije pritvoren.“

Hamilton je također rekao da su detektivi pretražili susjedstvo, ali „ne traže nikoga“ u Brentwoodu.

Detektivi iz Odjela za pljačke i ubojstva LAPD-a odgovorili su na upit o kući kako bi proveli istragu. Hamilton je rekla da će detektivi morati dobiti nalog za pretres prije ulaska unutra.

Karen Bass, gradonačelnica Los Angelesa, u izjavi je oplakivala Reinerovu smrt, nazvavši je "razornim gubitkom za naš grad i našu zemlju".

"Istraga je u tijeku", rekla je. "Sve koji su voljeli Roba i Michele držim u srcu."

Hamilton je rekla da policija očekuje da će ponovno obavijestiti medije u ponedjeljak ujutro.

Reiner je poznati filmaš koji potječe iz poznate holivudske obitelji. Njegov otac je komičar i redatelj Carl Reiner. Reinerovi filmovi uključuju klasike poput "This Is Spinal Tap", "The Princess Bride", "Stand By Me", "Misery", "When Harry Met Sally…" i "The American President". Kao istaknuti progresivni glas u holivudskoj zajednici, Reiner je aktivan u nekoliko kalifornijskih inicijativa za glasanje, a također djeluje i kao glavni prikupljač sredstava za Demokratsku stranku. Bio je glavni kritičar predsjednika Donalda Trumpa.

Prije nego što je sjeo iza kamere, Reiner je glumio i Michaela "Meatheada" Stivica, hipijevskog zeta Carrolla O'Connora, fanatičnog i razuzdanog radnika Archieja Bunkera, tijekom devet sezona serije "All in the Family". Reiner je suosnivač Castle Rocka, produkcijske kuće koja stoji iza hitova kao što su "In the Line of Fire" i "City Slickers", hvaljene drame "The Shawshank Redemption" i "Seinfelda".

Singer je jedno vrijeme bio fotograf koji je snimio Donalda Trumpa za naslovnicu knjige "The Art of the Deal". Par ima troje djece - Jakea, Nicka i Romy. On je posvojitelj glumice Tracy Reiner, kćeri njegove prve supruge, pokojne glumice i redateljice Penny Marshall.