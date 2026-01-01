Poznati pjevač iz Dalmacije točno u ponoć treći put postao otac: "Rođena je naša pricneza"

Jedan od najomiljenijih dalmatinskih glazbenika, Marko Škugor, u novu je 2026. godinu ušao na najljepši mogući način – točno u ponoć postao je otac kćerkice.

Sretni tata je na društvenim mrežama podijelio emotivnu objavu:

„Naša princeza rođena 01.01. točno u 00:00h! ❤️

Želim vam sretnu i zdravu Novu 2026. godinu!“

Marko i supruga Ivana već imaju dva sina – Andriju (11) i Petra (9), koji su, kako doznajemo, presretni zbog dolaska male seke.



Prvog sina Andriju dobili su 2014. godine, dok je Petar rođen u lipnju 2016. Ovaj skladan obiteljski kvartet sada je postao – kvintet.

Marko nikad nije skrivao koliko mu obitelj znači. U jednom intervjuu 2024. godine otvoreno je kazao:

„Oni su moje sve. Bez njihove ljubavi i podrške ne bih mogao naprijed i ništa ne bi imalo smisla.“

Dodao je i kako zbog brojnih nastupa često putuje, no svaki slobodan trenutak posvećuje obitelji.

„Najdraže nam je kad smo svi na okupu. Ne trebaju nam posebne aktivnosti, samo da smo skupa.“

Iako publika njegove pjesme često povezuje s romantikom, Marko je tada otkrio i lijepu tajnu – za desetu godišnjicu braka supruzi je poklonio poseban prsten s natpisom „Čuvam misto“.

„Možeš biti i Brad Pitt, ali u Šibeniku si samo svoj“

Marko često ističe kako mu miran obiteljski život u Šibeniku puno znači:

„Možeš biti i Brad Pitt, ali ako si rođen u Šibeniku, Šibenčani te neće povlačiti za rukav.“

Dok je cijela Hrvatska odbrojavala posljednje sekunde stare godine, Marko i Ivana dočekali su – novi život.

