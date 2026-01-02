Poznati nogometaš je teško bolesan. Otkriven mu je rak

Zdravstveno stanje legende rumunjskog i europskog nogometa Dan Petrescu već je mjesecima izazivalo zabrinutost sportske javnosti. Koncem kolovoza bio je prisiljen povući se s klupe CFR Cluj, navodeći osobne razloge, no vrlo brzo postalo je jasno da se radi o ozbiljnim zdravstvenim problemima. U samo četiri mjeseca izgubio je čak 30 kilograma, a rijetka pojavljivanja u javnosti dodatno su pojačala strahove.

O samoj bolesti dugo se znalo vrlo malo. Petrescuova obitelj i bliski krug ljudi bili su iznimno diskretni, a u javnost su procurile tek informacije da se liječi prema terapiji koju mu je propisao kineski liječnik. Njegovi prijatelji tvrdili su da je liječenje iznimno skupo, a u jednom je trenutku potvrđeno i da će Petrescu zbog oporavka uzeti višegodišnju pauzu od trenerskog posla, piše GMS.

Sending big 💙 to Dan Petrescu in his fight with Cancer #CFC pic.twitter.com/kRfw8YcTlm — Chelsea Lookback ⭐⭐ (@1JamesCHELSEA) December 31, 2025

Nažalost, ipak se radi o raku

Sada je, nažalost, potvrđeno ono čega su se mnogi pribojavali – Dan Petrescu boluje od raka. Informaciju su potvrdili ljudi bliski legendarnom Rumunju, a predsjednik Rumunjske nogometne lige otkrio je da se Petrescu trenutačno nalazi na kemoterapiji i pod stalnim liječničkim nadzorom. Vijest je potresla nogometni svijet, ali iz njegova okruženja poručuju kako pokazuje veliku borbenost i optimizam u ovoj najtežoj životnoj utakmici, javlja GMS.

58-godišnji Dan Petrescu ostavio je dubok trag kao igrač i trener. Kao desni bek bio je važan dio zlatne generacije rumunjske reprezentacije, a poseban status stekao je u Chelsea, za koji je upisao više od 200 nastupa i osvojio nekoliko trofeja. Nakon igračke karijere uspješno se posvetio trenerskom poslu, osvojivši više naslova prvaka s Clujom i potvrdivši status jednog od najcjenjenijih rumunjskih nogometnih stručnjaka.