Poznati most u Trogiru odlazi u povijest: krenula demontaža

Splitska građevinska tvrtka „Marana“ d.o.o. s kojom je Grad Trogir u prosincu prošle godine potpisao Ugovor o izgradnji novog pješačkog mosta preko Foše u Trogiru započela je demontažu starog drvenog mosta postavljenog na tom mjestu 2006. godine. Prema riječima Stipe Galića, voditelja radova na projektu izgradnje novog mosta čija vrijednost je procijenjena na 520.000 eura plus PDV, posao uklanjanja bio je planiran do polovine idućeg mjeseca, ali najvjerojatnije bi se mogao obaviti i ranije, piše Trogirski portal.

Glavna konstrukcija od hrastovine koja je u proteklih 18 godina toliko oštećena da je most u studenom 2020. godine bilo potrebno zatvoriti za pješački prijelaz i promet plovila ispod njega te pristupiti izradi novog, teška 22 tone završit će kaže Galić na skladište „Marane“ u Muću. Iako je drvo u znatno lošem stanju postoje neki dijelovi koji bi se mogli iskoristiti na primjer za izradu skulptura, pa poziva zainteresirane umjetnike da dođu na gradilište i odaberu poneki „zdravi komad“.

Kada je u lipnju 2006. godine stari most kojega je projektirao prof.dr.sc. Jure Radnić, a izradila tvrtka „Point“ d.o.o iz Splita, postavljen preko morskog kanala Foša kako bi se spojio i „oživio“ zapadni dio povijesne jezgre Trogira s kopnom bilo je kontradiktornih mišljenja je li on uopće potreban na tom mjestu zbog narušavanja vizura stare jezgre. No, vrijeme je pokazalo opravdanost njegove funkcionalnosti, ponajviše tijekom turističke sezone, s obzirom da je pristup staroj jezgri kraći i brži pogotovo za turiste koji ljetuju u tamošnjim apartmanima i privatnim hotelima.

Međutim, stavovi o tome da drvu nije mjesto iznad mora pokazali su se opravdanim, jer se s vremenom sve više uočavalo propadanje drvene konstrukcije zbog čega su u nekoliko navrata vršene sanacije poput zapunjavanja – brtvljenja pukotina i rascjepa u njoj raznim emulzijama za sprječavanje prodora vode te premazivanje zaštitnim sredstvima za drvo. Na kraju takve sanacije više nisu bile moguće, pa je Grad 2021. godine naručio projekt uklanjanja gornjeg ustroja mosta kojega je izradila tvrtka „Kuzmanić & Šimunović projekt“ d.o.o. kako bi se trajno otklonila opasnost od ugrožavanja ljudi i imovine te stvorili preduvjeti za izgradnju novog mosta.

I dok traje proces demontaže starog mosta koja je doznaje se od Ivana Meštrovića, pročelnika za komunalu pri trogirskoj gradskoj upravi dosta zahtjevna jer se treba paziti da se ne oštete obalni zidovi između morskog kanala, istodobno je pri kraju izrada radioničkih nacrta po kojima će se u vanjskom pogonu tvrtke „Marana“ u solinskoj Vranjici raditi konstrukcijska ljuska novog mosta koji će prema Ugovoru (pet mjeseci) biti preko Foše postavljen prije predstojeće turističke sezone.

Meštrović veli kako je u samom startu izvođač radova uočio da temelji postojećeg mosta nisu bili izvedeni prema građevinskoj dozvoli zbog čega se trebalo pristupiti dodatnoj dopuni projektne dokumentacije, ali da to neće utjecati na konačni rok završetka radova.

Trogirani s nestrpljenjem očekuju postavljanje novog mosta, čija čelična konstrukcija teška do 60 tona se planira u jednom dijelu iz Vranjice teglenicom transportirati u Trogir te istog dana ugraditi i pustiti na korištenje.

Njegovo arhitektonsko rješenje provelo je Društvo arhitekata iz Splita, a za najbolji rad izabran je onaj studija Prostorne taktike, autora Luke Cvitana i Antonije Vuletić. Struka tvrdi da je stvorena varijanta mosta koja je otporna na vanjske utjecaje, ima minimalne potrebe za održavanjem, obogaćena je slojevima koji stvaraju specifično mjesto te ga čini potencijalnim dnevnim boravkom mještana i posjetitelja. Na njemu će se moći sjediti, održavati neke aktivnosti, te uživati u panoramskom pogledu Trogira. Ambijentalno dekorativno linijsko osvjetljenje ispod stuba te točkasta rasvjeta ispod mosta stvorit će fotogeničan ambijent na toj lokaciji nadomak UNESCO-ove povijesne jezgre.