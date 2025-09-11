Poznati konzervativni aktivist ubijen je vatrenim oružjem. Evo što je rekao neposredno prije no što je upucan

Konzervativni aktivist Charlie Kirk ubijen je iz vatrenog oružja na događaju koji je organizirao na Sveučilištu Utah Valley.

Neki stručnjaci zabrinuti su da će ubojstvo Charlieja Kirka rasplamsati već podijeljene SAD i izazvati još više nemira usred porasta političkog nasilja.

U prvih šest mjeseci ove godine SAD je imao oko 150 politički motiviranih napada, rekao je Mike Jensen, istraživač Sveučilišta Maryland - gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, na temelju sveučilišne baze podataka koja prati takvo nasilje od 1970. godine.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje trenutak kada je Charlie Kirk upucan i sekunde koje su prethodile incidentu. Kirku su postavljali pitanja o masovnim pucnjavama u Americi.

"Znate li koliko je masovnih pucnjava bilo u Americi u posljednjih 10 godina?" pita jedna osoba.

"Računajući ili ne računajući nasilje bandi?" odgovara Kirk neposredno prije nego što je upucan, prenio je uživo NYTimes.

The moments leading up to Charlie Kirk's shooting, in the NYT liveblog:https://t.co/4v6g8DSy7n pic.twitter.com/pI45a9aGLc — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 10, 2025

Zasada, njegova smrt nije povezana s nasiljem bandi. Dvojica osumnjičenika su do sada puštena na slobodu nakon što nisu utvrđene veze sa zločinom.

Prošle izjave o kontroli oružja

Nakon pucnjave, mnogi su se prisjetili Kirkovih prošlih komentara o kontroli oružja.

"Nikada nećete živjeti u društvu u kojem imate naoružano građanstvo i nećete imati niti jednu smrt od vatrenog oružja", rekao je Kirk na jednom od događaja Turning Point USA Faith. „To je besmislica. To su gluposti. Ali ja jesam - mislim da se isplati.

Mislim da se isplati imati cijenu, nažalost, nekoliko smrtnih slučajeva od vatrenog oružja svake godine kako bismo mogli imati Drugi amandman koji će zaštititi naša druga Bogom dana prava. To je razuman dogovor. Racionalan je. Nitko ne govori ovako. Žive u potpunom alternativnom svemiru", kazao je tada.

Charlie Kirk: “It’s worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment”https://t.co/uoM6TqnAgJ pic.twitter.com/mbJSa2Lzmi — Jason S. Campbell (@JasonSCampbell) April 6, 2023

Kirk je također usporedio smrti od vatrenog oružja sa smrtnim slučajevima koji su posljedica prometnih nesreća.

"Imati naoružano građanstvo dolazi s cijenom, a to je dio slobode", rekao je. "Vožnja dolazi s cijenom - 50.000, 50.000, 50.000 ljudi umire na cesti svake godine. To je cijena. Riješite se vožnje, imali biste 50.000 manje smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama. Ali odlučili smo da je korist od vožnje - brzina, dostupnost, mobilnost, proizvodi, usluge vrijedna cijene 50.000 ljudi koji umiru na cesti.

Dakle, moramo biti vrlo jasni da nećemo svesti broj smrtnih slučajeva uzrokovanih vatrenim oružjem na nulu. To se neće dogoditi. Mogli bismo ih značajno smanjiti ako bismo imali više očeva u kućanstvu, više naoružanih stražara ispred škola. Trebali bismo imati iskren i jasan redukcionistički pogled na oružano nasilje, ali ne bismo trebali imati utopijski pogled", kazao je.