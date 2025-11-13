Poznati kandidati za stipendije Grada Sinja za sinjske srednjoškolce

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja objavila je prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja za 2025./2026. školsku godinu. Rang-lista-stipendije-srednja-skola-25-26-1

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog rang liste u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenim internetskim stranicama Grada Sinja. O prigovoru će odlučiti Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora. O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku. Odluka o prigovoru je konačna.

Stipendije se odobravaju za deset (10) mjeseci u iznosu od 50,00 eura mjesečno.

Nakon isteka roka za rješavanje prigovora Gradonačelnik će donijeti konačnu rang listu stipendista za tekuću školsku godinu, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Sinja, www.sinj.hr. Na konačnu rang listu ne mogu se podnositi prigovori.