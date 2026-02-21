Poznati glumac preminuo nakon što se slučajno upucao

Gotovo dva mjeseca nakon što je glumac Peter Greene pronađen mrtav, objavljeni su službeni detalji koji rasvjetljavaju njegovu tragičnu i iznenadnu smrt. Ured glavnog medicinskog istražitelja u New Yorku, portalu Deadline potvrdio je kako je Greene preminuo od posljedica slučajne prostrijelne rane. U izvješću stoji da je uzrok smrti "prostrijelna rana lijevog pazuha s ozljedom brahijalne arterije", glavne krvne žile u nadlaktici. Ozljeda je izazvala masivno krvarenje, a čitav slučaj službeno je klasificiran kao nesretan slučaj, čime su isključene teorije o ubojstvu ili samoubojstvu, prenosi Večernji.

Šezdesetogodišnji glumac pronađen je mrtav 12. prosinca u svom stanu na Lower East Sideu na Manhattanu. Otkriću su prethodili pozivi zabrinutih susjeda koji su prijavili policiji da iz Greeneova stana danima bez prestanka dopire božićna glazba. Kada se glumac nije javljao na pozive i kucanje, policija je provela provjeru i zatekla tragičan prizor, proglasivši smrt na mjestu događaja.

Ova vijest zaustavila je nagađanja koja su se pojavila nakon njegove smrti. S obzirom na Greeneovu turbulentnu prošlost, koja je uključivala javnu borbu s ovisnošću o drogama i pokušaj samoubojstva 1996. godine, mnogi su isprva pretpostavili da si je ponovno pokušao oduzeti život. Međutim, njegov dugogodišnji menadžer i prijatelj, Gregg Edwards, takve je sumnje odmah odbacio. Edwards je za američke medije izjavio kako se s Greeneom čuo samo dva dana prije smrti i da je zvučao dobro. Glumac je bio pomalo nervozan zbog operacije benignog tumora u blizini pluća kojoj se trebao podvrgnuti upravo na dan kada je pronađen mrtav, no razgovor je, prema Edwardsovim riječima, bio potpuno normalan. Prijatelji su potvrdili da je Greene posljednjih nekoliko godina bio trijezan i psihički dobro.

Greene urezao se u kolektivno pamćenje publike s dvije antologijske uloge iz 1994. godine. U kultnom klasiku Quentina Tarantina, "Pakleni šund", odigrao je Zeda, sadističkog zaštitara čija je sudbina zapečaćena legendarnom rečenicom "Zed's dead, baby". Iste godine, briljirao je kao glavni antagonist Dorian Tyrell u blockbusteru "Maska", s Jimom Carreyjem i Cameron Diaz.

Kritičari su posebno hvalili njegovu izvedbu u nezavisnom filmu "Clean, Shaven" iz 1993., u kojem je maestralno utjelovio Petera Wintera, čovjeka koji se bori sa shizofrenijom, za što je i nagrađen na filmskom festivalu u Taormini. Tijekom karijere ostvario je gotovo stotinu uloga.