Poznati fitness trener dobio trojke: "Ovo je moj životni izazov"

Poznati dubrovački fitness trener Denis Dilberović nedavno je postao otac - trojki!

Vijest o prinovi u obitelji u javnost je dospjela posve neočekivano, i to prilikom dodjele prvih jednokratnih potpora u iznosu od tisuću eura koje Dubrovačko-neretvanska županija ove godine dodjeljuje roditeljima novorođenčadi.

Leila i Denis ostvarili su pravo na tri potpore – po jednu za svakog od svojih mališana: Kaana, Sarah i Daliju.

Denis je i na društvenim mrežama objavio kako izgleda dan s trojkama.

"Buđenja svaka tri sata. Pelene, bočice, nošenje iz sobe u dnevni boravak. Malo sna, puno rutine i još više ljubavi. Nije uvijek lako, ali je neprocjenjivo. Svaki umor ima smisao kad znaš za koga to radiš. Snaga nije samo u treningu. Snaga je u prisutnosti, strpljenju i zajedništvu", napisao je Denis.

