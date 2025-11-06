Poznati finalisti petog izdanja Split Formata!

Ove godine tema natječaja, kao i krovna tema Split Formata jest baština, a stručni žiri u sastavu – Bella Rupena (kustosica i povjesničarka umjetnosti, voditeljica Arhiva Tošo Dabac), Světlana Malina (kustosica i umjetnička direktorica festivala Fotograf Zone u Pragu), Cosimo Pastore (talijanski fotograf i vizualni umjetnik), Eleni Albarosa (talijanska fotografkinja i antropologinja) te Ana Žanko (predsjednica Fotokluba Split, predsjednica stručnog žirija, kustosica i povjesničarka umjetnosti), odlučivao je između pristiglih 38 prijava iz pet zemalja svijeta.

Specifičnost natječaja krije se u tome što fotografi/kinje prijavljuju cikluse od 10 do 15 fotografija koji moraju biti konceptualno razrađeni, uobličeni te komunicirati temu natječaja u duhu storytellinga. Drugim riječima, traži se vještina pričanja priče kroz medij fotografije.

U ozbiljnoj međunarodnoj konkurenciji svojim su se radovima izdvojili i u finale prošli – talijanska fotografkinja Alice Zorzin s izvanredno meditativnom serijom Sve počinje kišom iglica i pričom o krajoliku koji nestaje te o ekološkom i identitetskom gubitku koji generira nove oblike pripadanja, grčki fotograf Ilias Kleftaras koji donosi priču sela Olympos na grčkom otoku Karpathosu, a bavi se živom tradicijom – načinom na koji se običaji, rituali i kolektivna sjećanja pretaču u suvremeni identitet zajednice. Čak dva člana Fotokluba Mostar završili su u finalu – Marijo Maduna i Marin Margeta, s tim da je Margeta i na prošlogodišnjem izdanje festivala osvojio drugu nagradu, pa će biti zanimljivo vidjeti što donosi ova godina. Madunina serija Tiha svjedočanstva mora tehnički i vizualno izvanredno dojmljiva, ali i iznimno zahtjevna serija, donosi nam neobične prizore jadranskog podmorja u kojem olupine povijesnih vozila imaju novu ulogu kao dijelovi živog morskog ekosustava. Margeta je pak temu baštine obradio kroz dokumentarnu seriju fotografija koja prati život romske zajednice i pazarni dan jer kako ističe, Romi su baštinici kulture svijeta – čuvari sjećanja, ritma i pokreta koji nas sve podsjeća da je svijet jedno veliko putovanje. Njihova baština jest njihov odnos prema svijetu – sloboda kretanja, duboko poštovanje spram prirode i vještina da se iz malo stvori mnogo.

Posljednji finalist je labinski fotograf Rajan Milošević i njegova serija Čekići. Krajnje minimalističkom, gotovo pa apstraktnom serijom fotografija, autor dokumentira labinski Spomenik rudaru borcu (rad Quintina Bassanija i Berislava Iskre) koji je izgrađen 80ih i komemorira rudarsko nasljeđe i radničku povijest grada. Prikazane strukture spomenika definirane oštrim sjenama, fotografijama daju efekt grafizma, a kod promatrača evociraju nepredvidivost netom iskopanog komada karbona.

Detaljne informacije o festivalu možete pronaći na društvenim mrežama Split Formata i na web stranici.

