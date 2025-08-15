Poznati ekonomist o inflaciji: "Poduzetnici nastoje iskoristiti situaciju, ali..."

Ekonomist Ljubo Jurčić za N1 komentirao je nove podatke Državnog zavoda za statistiku i poruke Vlade o povećanju cijena. Što uzrokuje inflaciju i je li zbilja istina, kako kaže premijer, da je ona posljedica određenih pojedinaca i njihovih akcija?

Državni zavod za statistiku upozorava na ubrzanu inflaciju, s druge strane Vlada se hvali, što se zbilja događa u Hrvatskoj?

"Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2025. u odnosu na srpanj 2024. u prosjeku su više za 4,1%, dok su u odnosu na lipanj 2025. u prosjeku više za 0,4%", napisali su iz DZS-a. S druge strane, premijer Andrej Plenković je izazvao "žal" prema tome da pojedini subjekti "kreiraju inflatorne pritiske".

"Točno je to", komentirao je Ljubo Jurčić za početak konstataciju da postoje određeni poduzetnici koji žele zaraditi u vrijeme turističke sezone, što uzrokuje inflaciju.

"Ali isto tako poduzetnici žele ostvariti što veći profit u zapadnim zemljama, koje imaju duplo manju inflaciju od Hrvatske. Nisu poduzetnici ti koji određuju opći nivo cijena, ono što nazivamo inflacijom. To je rezultat ekonomske politike, nju vodi Vlada, a ne pojedinac. Pojedinac će iskoristiti okvire koje je postavila Vlada da maksimalizira svoju dobit. Dakle, poduzetnici nastoje iskoristiti situaciju, ali isto tako Vlada ekonomskom politikom određuje koja će biti opća razina cijena, tj. inflacija."

"Naša inflacija je rezultat postojeće ili nepostojeće ekonomske politike. Inflacija je odnos ponude i potražnje. Ako je tržište loše regulirano, ne onako kako su to radili komunisti i socijalisti, nego onako kako se to radi u tržišnoj ekonomiji, dizat će se cijene. Mi nemamo dovoljnu vlastitu ponudu da bismo odgovorili na dodatnu potražnju, a drugi element je to što nemamo razvijen dubinski nadzor nad poslovanjem hrvatskog gospodarstva pojedinaca", kazao je Jurčić.

"Dakle, ovo je jedno političko obrazloženje kakvo se može očekivati od predsjednika Vlade u obrani svoje pozicije", dodao je.