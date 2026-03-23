Poznati dobitnici Nagrade Grada Splita: Među laureatima i posthumno Žan Ojdanić

Komisija za javna priznanja izabrala je ovogodišnje dobitnike Nagrade Grada Splita, a konačnu potvrdu njihova izbora trebali bi dati vijećnici na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita uoči Dana Grada i blagdana svetog Dujma, zaštitnika Splita.

Tko su ovogodišnji dobitnici osobnih nagrada

Kako doznajemo iz pouzdanih izvora, osobne nagrade Grada Splita ove bi godine trebali dobiti Kruno Peronja, Špiro Gruica, Tonči Banov te sestre Ana Zaninović i Lucija Zaninović.

Posthumno priznanje, prema istim informacijama, trebalo bi biti dodijeljeno Žanu Ojdaniću, poznatom torcidašu koji je tragično preminuo 2016. godine. Kada je riječ o nagradama Grada Splita za životno djelo, među ovogodišnjim dobitnicima trebali bi se naći redatelj Branko Ivanda, kojemu bi priznanje bilo dodijeljeno posthumno, kao i Olga Granić te Jakov Dulčić. Za skupnu nagradu Grada Splita izabrani su Udruga “Vjeruj i djeluj”, splitski HGSS, Udruga Srce, JK Split te KUD Filip Dević.

Podsjetimo, u novom mandatu Komisiju za javna priznanja čine predsjednik Igor Stanišić, zamjenik predsjednika Ante Jurčević te članovi Josip Gojak, Ana Gulić, Davor Matijević, Dalibor Lovrić, Marijan Čelan, Marko Matijević, Marijana Puljak, Jakov Prkić, Željko Domazet, Ivanka Luetić Boban, Marijana Alujević, Martina Nimac Kalcina i Ivana Zelić.

Potvrda Gradskog vijeća tek formalnost

Iako odluku Komisije još treba potvrditi Gradsko vijeće, prema dosadašnjoj praksi to bi trebalo biti tek formalno zaključivanje procesa.