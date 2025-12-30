Poznata voditeljica proživljava pravu noćnu moru: "Molim ako je itko kupio moju curicu neka mi se javi..."

Voditeljica Vjekoslava Bach proživljava pravu noćnu moru, a svoje iskustvo odlučila je podijeliti s javnošću.

Na društvenim mrežama otkrila je da joj je nedavno ukraden pas, a dodatni šok uslijedio je kada je na jednom oglasniku pronašla oglas za njegovu prodaju. Shrvana svime što se dogodilo, obratila se svojim pratiteljima s molbom za pomoć nadajući se da će se njezina priča proširiti i dovesti do sretnog završetka.

''Dragi ljudi, nedavno mi je ukraden pas i našla sam ga na oglasu! Molim ako je itko kupio moju curicu neka mi se javi da bar znam da je okej. Ostavljam i broj čipa jer je Arya prijavljena na mene!! I slike su iz mog stana!! Sve je prijavljeno inspektoratu i policiji, no nadam se da će se netko javiti samo da znam da je moja curica dobro'', napisala je voditeljica na Facebooku.

Vjekoslava se ponovno javila i u komentarima ispod objave.

''Molim vas okrenite se oko sebe, ako ugledate ovu predivnu curku javite mi!!! Negdje je.. znam imena žena koje su mi je uzele ali još neću iznositi dok policija ne odobri'', napisala je.

Njezine pratitelje ova situacija je zgrozila te su joj u komentarima pružili podršku, piše Dnevnik.hr.

''Ovo je strašno. Nadam se da ćete ju pronaći'', ''U šoku sam'', ''Prestrašno! Nadam se da cete uskoro naći svoju curicu'', ''Kakvi su to neljudi'', ''Naći češ ga! Ja bih izludio da izgubim svog ljubimca! Držim fige'', dio je komentara s Facebooka.