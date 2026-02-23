Poznata trgovina povlači ovaj smrznuti proizvod: Ne konzumirajte ga...

Državni inspektorat Republike Hrvatske izdao je upozorenje potrošačima zbog proizvoda JAGODE S-BUDGET 1 kg, smrznute, koje je iz predostrožnosti opozvao subjekt u poslovanju s hranom SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb.

Upozorenje se odnosi na proizvode s rokovima trajanja 23.07.2027., 24.07.2027., 14.11.2027. i 28.11.2027. zbog povišene razine pesticida bifenazata.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici SPAR-a: https://www.spar.hr/povlacenje-proizvoda.

