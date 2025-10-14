Poznata trenerica iz Hercegovine poklonila stan svom zaposleniku

Ilijana Bodlović, poznatija kao Anny Chanel, vlasnica jednog od najuspješnijih fitness brendova u Hercegovini, ponovno je privukla pozornost javnosti svojom nesebičnom gestom – ovaj put odlučila je svom zaposleniku pokloniti stan.

Na društvenim mrežama Anny je podijelila emotivnu poruku u kojoj je objasnila da je darovanje stana izraz zahvalnosti za predan rad i lojalnost njezina zaposlenika.

"Hvala ti za doprinos našoj firmi. Ovaj stan je poklon od srca – ja uvijek kažem: ovo je naša firma. Naše je onoliko koliko dajemo drugima. Hvala Bogu što mi je tebe poslao u život. Znam kako je imati kredit i brinuti hoćeš li imati novac za sljedeći mjesec. Nadam se da sam tebi i tvojoj obitelji barem malo olakšala. Želim vam puno lijepih trenutaka. Momčino moja, idemo dalje u nove pobjede! Hvala od srca", napisala je Bodlović.

Njezina objava izazvala je brojne pozitivne reakcije, a mnogi su je pohvalili zbog iskrene brige za svoje zaposlenike i rijetke velikodušnosti u poslovnom svijetu.

Nije prvi put da nagrađuje svoje suradnike

Ovo nije prva gesta kojom je Anny Chanel pokazala koliko cijeni svoj tim. Prošle godine je zaposleniku Dini Laliću poklonila Volkswagen Polo, dok je dugogodišnju suradnicu Dražanu Palac nagradila luksuznim Mercedesom.