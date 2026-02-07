Poznata splitska plaža izgleda neprepoznatljivo nakon nevremena: "Koliko će trebati za vraćanje u prvobitno stanje?"

Prošle srijede jako nevrijeme s orkanskim udarima juga, višemetarskim valovima i ciklonalnom plimom pogodilo je obalu i otoke Dalmacije, a najgore je prošlo šire splitsko područje. Kao što je poznato, najjači udar juga na DHMZ postaji Marjan iznosio je 131 km/h, što ga čini TOP 5 udarom od kada postoje službena mjerenja, a mareograf je zabilježio razinu mora 76 centimetara iznad srednje vrijednosti.

Plima je najviše štete napravila području Kaštela gdje je dizala asfalt s dotrajalih riva, ali je more prodiralo u objekte, uključujući obiteljske kuće. Splitske plaže također su bile pod udarom divljanja mora te večer, ali su štete nešto manje nego na području Kaštela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Društvo Marjan izvijestilo je o šteti koja je nastala na splitskoj plaži Kaštelet.

"Olujno jugo 4.2.2026. izneredilo je zapadni dio plaže Kaštelet. Zanima nas koliko dana će trebati gradskoj tvrtki Žnjan d.o.o., zaduženoj za održavanje plaža na području Splita, i gradskoj Javnoj ustanovi Park-šuma Marjan, zaduženoj za nadzor za Park-šume Marjan, da se plaža vrati u prvobitno stanje.

Pratimo razvoj situacije svaki tjedan i izvještavamo vas", poručili su iz Društva Marjan.