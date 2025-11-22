Poznata Splićanka stiže u Nedjeljom u 2: "Odrasla sam kao dijete iz doma, kasnije sam silovana, bila sam bijelo roblje"

Jagoda Laco, humanitarka iz Splita, bit će gošća sljedeće emisije HRT-a "Nedjeljom u dva", koju vodi Aleksandar Stanković. U najavi emisije Laco je otvoreno progovorila o teškom životnom putu koji je prošla, od odrastanja u domu, preko traumatičnih iskustava seksualnog nasilja, do prisilnog rada i trgovine ljudima u Amsterdamu.

"Odrasla sam kao dijete iz doma, kasnije sam silovana, bila sam bijelo roblje u Amsterdamu… Danas pomažem ljudima", poručila je Laco u svojoj ispovijesti, najavljujući razgovor u kojem će, kako se očekuje, detaljnije govoriti o preživljenim traumama i putu oporavka.

Unatoč iskustvima koja su je obilježila, Jagoda Laco danas svoj život posvećuje pomaganju drugima. Kao humanitarka iz Splita, aktivna je u radu s ljudima u potrebi, a njezina priča o preživljavanju i preobrazbi u motivaciju za pomoć drugima bit će u središtu emisije koja se emitira ove nedjelje na HRT-u.

Pogledajte VIDEO: