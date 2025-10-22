Poznata pjevačica otkrila kako je propalo vjenčanje stoljeća: "Sve je bilo dogovoreno, a ja sam odjednom..."

Pjevačica Neda Ukraden jednom je prilikom iskreno priznala da je svojedobno ostavila zaručnika neposredno prije vjenčanja.

'Ostavila sam čovjeka neposredno prije vjenčanja! Bio je našeg podrijetla, ali je živio u Americi. Sve je bilo dogovoreno, a ja sam odjednom odlučila da ipak ne idem s njim pred oltar. Jednostavno, promijenila sam plan', ispričala je pjevačica i dodala:

'Bili smo zajedno oko godinu dana i stvarno smo se voljeli. Sve je izgledalo savršeno dok ga nisam ostavila, a tada je pokazao svoje pravo lice. Rastali smo se nakon što je, zbog mene, demolirao cijeli hotel "Hilton" u Americi. Bio je strašno ljubomoran! Tada sam shvatila da žena mora dobro otvoriti oči kad odluči udati se. Prije toga sam već bila u braku i to mi je bilo sasvim dovoljno', priznala je Neda, a prenosi Mondo.

Podsjetimo, Neda je bila 15 godina u braku s redateljem Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine. U braku su dobili kćer Jelenu, prenosi Story.

'Sa svojim pokojnim suprugom provela sam najljepše godine života. Dobili smo kćer Jelenu i ona je možda glavni razlog zašto se nikada nisam ponovno udala, iako su me mnogi prosili. Ne kajem se – bolje da sam sama nego da budem s nekim tko mi stvara nervozu i “kiselinu u želucu', iskreno je rekla Neda ranije.