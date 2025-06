Poznata pjevačica otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke: "Rak je užasan u svakom obliku..."

Britanska pjevačica Jessie J (37) otkrila je da joj je dijagnosticiran rani stadij raka dojke.

U emotivnom se videu obratila svojim pratiteljima te je istaknula da se dugo premišljala treba li s javnosti podijeliti ovu vijest. "Želim to podijeliti s fanovima i ljudima kojima je stalo do mene. Uvijek sam bila osoba koja dijeli sve što joj se događa. Prije nego što je pjesma No Secrets izašla, dijagnosticiran mi je rani rak dojke", rekla je Jessie na Instagramu, prenosi Index.

Posebno je naglasila riječ "rani", rekavši: "Rak je užasan u svakom obliku, ali držim se te riječi 'rano'. Bila sam stalno na pregledima i testiranjima tijekom ovog razdoblja."

Uskoro ide na operaciju

Objasnila je da želi biti iskrena i otvorena, ne samo zbog sebe već i zbog drugih. "Iskreno, sebično, ne pričam dovoljno o tome. Ne procesuiram to jer radim previše. Znam koliko mi je u prošlosti pomoglo kada sam dijelila teške trenutke. Ljudi su me tada podržavali i dijelili svoje priče", rekla je pjevačica.

U svom duhovitom stilu dodala je i da "dobiva novu priliku za grudi". "Vrlo dramatičan način da dobijete povećanje grudi. Nestat ću nakratko nakon Summertime Balla, koji se održava 15. lipnja. Moram na operaciju, a onda se vraćam s ogromnim sisama i još više glazbe", našalila se.

"Vaša cura treba zagrljaj"

U opisu videa Jessie se dodatno osvrnula na svoja osjećanja, priznavši da je teško balansirati lijepe trenutke i osobne borbe.

"Šalu na stranu... Znate da je humor moj mehanizam preživljavanja, ali posljednja dva mjeseca bila su nevjerojatna. A paralelno s tim odvijalo se i ovo, što mi je dalo posebnu životnu perspektivu. Ali... Vaša cura treba zagrljaj. Također, neću dobiti ogromne sise. Ili možda hoću? Ne, ne... Moram prestati s forama", napisala je.

U komentarima su joj brojni prijatelji i fanovi poslali poruke podrške i ljubavi.

Ima 2-godišnjeg sina

Podsjetimo, Jessie J je s dečkom Chananom Colmanom 2023. dobila sina. Vijest je potvrdila dirljivim videom na Instagramu uz opis: "I dalje ne vjerujem da si moj, tek se navikavam na činjenicu da sam tvoja majka." Mjesec dana kasnije otkrila je i da su sinu dali ime Sky Safir Cornish Colman.

Pjevačica je 2021. doživjela spontani pobačaj. Tom prilikom je u podcastu The Diary of a CEO opisala da je isti dan imala dva skena, između kojih je saznala da više nema otkucaja srca. "Nikad se nisam osjećala usamljenije nego te večeri kad sam došla doma", istaknula je tada.