POZNATA GLUMICA OBILJEŽILA 44. ROĐENDAN Na novoj figuri mnogi joj zavide: "Napokon sam nakon dugo vremena zadovoljna svojim izgledom"

Glumica Ana Begić Tahiri proslavila je 44. rođendan, koji je obilježila i zavodljivim fotografijama na svojem profilu na Instagramu.

Ana je pozirala u kadi u elegantnoj crnoj haljini s biserima i izazovnim prorezima, u kojoj je istaknula i svoju nikad vitkiju figuru nakon gubitka od čak 15 kilograma, piše showbuzz.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ana Begic Tahiri (@anabegictahiri)

"Ljepoto", "Zgodnice", "Mačko", nizali su se komplimenti ispod fotki, uz brojne rođendanske čestitke.

Glumica je kilograme morala izgubiti zbog zdravlja, o čemu je govorila i u emisiji Zdravlje na kvadrat.

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u 40-e, to ti je najljepši period života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana.

Nedavno je podijelila i da je za taj uspješan proces mršavljenja zahvalna obitelji, koja joj je bila podrška.

"Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena, zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku, koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima", napisala je na Instagramu.