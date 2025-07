Poznat je uzrok masovnog pomora stoke u Zagori

Nakon više od 20 dana otkriven je uzrok masovnog pomora stoke kod podsvilajskog kraja oko Vrlike.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, uzrok je ipak zarazna bolest bedrenica.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić je izvijestila iz Maovica Gornjih da je Veterinarski institut na temelju posljednjih uzoraka utvrdio bedrenicu, iako su institucije još od nedjelje uvjeravale da je zarazna bolest u potpunosti isključena te da je u pitanju trovanje.

Bedrenica je zarazna bolest od koje umiru goveda, a zarazna je i za ljude. Liječenje kod ljudi je jednostavnije nego kod životinja.

Jurišić je razgovarala sa stočarom Jurom Turudićem čije su krave zaražene.

"Mene je pokosilo kada sam čuo za ovo. Zahvalio bih se samo institucijama što su nakon 20 i nekog dana zaključili da je riječ o bedrenici, iako su prvo rekli da isključuju sve zarazne bolesti", rekao je.

Na činjenicu da je bedrenica zarazna i za ljude, Turudić je rekao: "To bi značilo da i ja sa svojim blagom idem u Agroproteinku i to je to".

Turudić je rekao da su ih institucije danima uvjeravale da nije zaraza u pitanju. "Nemam riječi. Sramota, sramota tolika da veće sramote nema", nadodao je te rekao da želi zatražiti novu provjeru uzoraka. Kako kaže, simptomi koje su životinje imale ne odgovaraju simptomima bedrenice.

Turudić je ranije pokazao da su krave imale rane i kraste na trbuhu, ali naglašava da je to od uboda i muha, obzirom da su krave ležale na suhoj travi koja je nadraživala kožu. Iz Instituta uvjeravaju da je to povezano s bedrenicom.

"Veterinari su došli, uzeli papir te zapisali za Agroproteinku pa otišli kući. Ništa oni nama više nisu napravili", rekao je ogorčeno Turudić.

Jurišić je razgovarala i s drugim stočarom iz Vrlike. Iznenađen razvojem situacije, poručuje da im jedino preostaje boriti se.

Turudić je rekao da sada očekuje da se veterinari odmah pojave s lijekovima protiv bedrenice kako bi mogao spasiti ostatak krava.

"Dokle ovo vodi, ovo nigdje u svijetu nema. Ja ne znam što sada dalje. Ja sam psihički oslabio 100 posto. Veterinarske institucije presporo rade svoj posao, nakon 20 dana se ovo tek saznalo. Sramotno", nadodao je.

Uzorci uginulih krava su u četvrtak stigli u Centar za forenzično ispitivanje i vještačenje, no kada se popodne doznala vijest o bedrenici - od tog vještačenja se odustalo.