Poznajete li muškarca sa slike? Splitska policija ga traži, evo zbog čega

Splitska policija obavlja kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Računalna prijevara koje je počinjeno na području Splita u periodu od 10. do 13. rujna 2025.godine.

Na fotografiji koju objavljujemo nalazi se muškarac koji bi mogao imati saznanja o počinjenom kaznenom djelu.

"Pozivamo građane koji imaju informacije o osobi s fotografije da nas o tome obavijeste pozivom na 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr", apeliraju iz PU splitsko-dalmatinske.