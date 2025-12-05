Close Menu

Poznajete li muškarca sa slike? Splitska policija ga traži, evo zbog čega

Oni koji znaju identitet muškarca, mogu se javiti policiji

Splitska policija obavlja kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Računalna prijevara koje je počinjeno na području Splita u periodu od 10. do 13. rujna 2025.godine.

Na fotografiji koju objavljujemo nalazi se muškarac koji bi mogao imati saznanja o počinjenom kaznenom djelu.

"Pozivamo građane koji imaju informacije o osobi s fotografije da nas o tome obavijeste pozivom na 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr", apeliraju iz PU splitsko-dalmatinske.

