Pozitivan na drogu, bez vozačke i dokumenata: Prijeti mu 60 dana zatvora

U četvrtak, 30. listopada u 22 sata u Zadru, u Ulici Hrvatskog sabora policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin su tijekom nadzora prometa zaustavili automobil s pokusnim pločicama splitskog registarskog područja, kojim je upravljao vozač koji nije koristio sigurnosni pojas.

Kontrolom je utvrđeno da vozač kod sebe ne posjeduje vozačku dozvolu, prometnu dozvolu te potvrdu o pokusnim pločicama.

Provedenim preliminarnim testiranjem na prisutnost droge u organizmu, 43-godišnjak je bio pozitivan na prisutnost droge i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti u organizmu, dok je izričito odbio ponuđeno stručno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Daljnjim provjerama utvrđeno da je istekao rok važenja vozačke dozvole 43-godišnjaka kao i prometne dozvole te police obveznog osiguranja za vozilo kojim je upravljao.

Muškarac je uhićeni smješten u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade odveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila zadržavanje, novčanu kaznu od 2.490,00 eura, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 3 mjeseca.

Nakon saslušanja vozača na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.