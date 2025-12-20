VIDEO Vatrogasci na terenu: Gori kuća u Trogiru, gust dim uznemirio građane

Rano poslijepodne gusti dim uznemirio je brojne građane Trogira.

Oko 12.50 sati u staroj jezgri Trogira, u Ulici Matije Gupca, izbio je požar koji je zahvatio cijeli jedan blok kuća, a iznad grada se nadvio gust dim koji je uznemirio brojne građane.

Kako doznajemo, na terenu su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir, koji intenzivno rade na gašenju požara kuće.

Na terenu je dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila, većinom pripadnici DVD-a Trogir.

Građane se poziva da se udalje s tog područja i zaobilaze lokaciju kako bi se vatrogascima omogućilo nesmetano djelovanje i osigurala sigurnost svih prisutnih.

Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

Više detalja bit će poznato nakon što se požar stavi pod kontrolu.