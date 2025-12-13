Požar u pogonu CIAK-a kod Zaboka: Hala gorjela cijelu noć, građanima poslan SMS upozorenja

U mjestu Gubaševo kod Zaboka sinoć oko 23 sata izbio je požar u zgradi tvrtke CIAK, smještenoj u industrijskoj zoni. Riječ je o pogonu koji se bavi recikliranjem akumulatora i zbrinjavanjem opasnog otpada.

Kako doznaje Index, zahvaćena je hala veličine oko 30 puta 50 metara. U gašenju požara sudjelovalo je više od 60 vatrogasaca s brojnim vozilima, a na teren je oko ponoći stigao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Na mjestu događaja bili su i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek te župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, kao i čelnici Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije – zapovjednik Zvonko Ortner i predsjednik Stjepan Skuliber.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber jutros je potvrdio da požar još nije u potpunosti ugašen, ali je pod kontrolom.

– Nije još potpuno ugašen, ali je pod kontrolom. Na terenu je ostalo sedam vatrogasaca s tri vozila, a uskoro se očekuje i smjena. Tijekom jutra krenut će se i u samu tvrtku zbog dogašivanja, dok su vatrogasci do sada požar gasili izvana – izjavio je Skuliber za Zagorje.com.

Zbog požara je tijekom noći aktiviran i sustav HR112 ALERT. Oko 3:30 sati brojni stanovnici Zagorja primili su upozorenje na mobilne telefone, na hrvatskom putem SMS-a, te na engleskom i njemačkom jeziku putem sustava uzbunjivanja.

U poruci Ravnateljstva civilne zaštite građanima je savjetovano da zatvore prozore, ne približavaju se mjestu požara te da prate upute nadležnih službi zbog moguće opasnosti od dima i isparavanja.