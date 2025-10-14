Požar na Karepovcu uzbunio Split, vatrogasci gasili i u Stobreču

Splitski vatrogasci imali su tijekom protekla 24 sata nekoliko intervencija na području grada i županije, među kojima se ističu požar montažnog objekta na Karepovcu i požar otvorenog prostora u Stobreču.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u tri navrata. U 11:56 sati planuo je montažni objekt na Karepovcu, gdje su na teren izašla tri vozila i deset vatrogasaca. U istoj intervenciji sudjelovali su i članovi DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Poslijepodne je, u 17:20 sati, JVP Split izašla na teren u Getaldićevoj ulici zbog dojave o curenju goriva iz vozila, dok je u 17:45 uslijedio još jedan požar na otvorenom prostoru u Stobreču, u Ivankovoj ulici. I u toj intervenciji pomogli su vatrogasci DVD-a Žrnovnica.

Na području županije također je zabilježeno više događaja. U Kaštel Sućurcu je u 10:59 izbio požar kontejnera za glomazni otpad u zatvorenom prostoru, a na terenu su bili vatrogasci DVD-a Mladost. U Kaštel Štafiliću su vatrogasci sanirali 100 četvornih metara zgarišta nakon kontroliranog spaljivanja, dok su u Koprivnom gasili požar smeća uz autocestu.

Zanimljiva intervencija zabilježena je u Makarskoj, gdje su vatrogasci skidali prsten s ruke muškarcu, a u Komiži su pripadnici DVD-a ispumpavali nasukanu brodicu kraj Rta Barjoška. U Neoriću je u večernjim satima gorio drveni stup za prijenos električne energije, pri čemu je interveniralo društvo iz Muća.

Sve su intervencije uspješno okončane, a prema službenim informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, nije bilo ozlijeđenih osoba.