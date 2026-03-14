Požar na benzinskoj u Dalmaciji: Automobil se zapalio nakon točenja goriva

Na benzinskoj postaji u Makarskoj danas poslijepodne izbio je požar na automobilu, zbog čega su na teren odmah upućene žurne službe.

Policija je dojavu o događaju zaprimila u 16:55 sati. Prema prvim informacijama, do požara je došlo nakon što je jedna osoba natočila gorivo u automobil na benzinskoj postaji.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci i druge žurne službe kako bi intervenirali i osigurali područje.

Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama, a policija navodi kako slijede daljnji izvidi kojima će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.