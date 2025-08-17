Požar kod Vrsina je pod kontrolom: "Jedan objekt je bio ugrožen, ali uspješno smo ga obranili"

Kako doznaje Dalmacija Danas, požar je u 15 sati stavljen pod kontrolu. U ovim trenutcima na požarištu je 38 vatrogasaca i 13 vozila.

"Jedan objekt je bio ugrožen, ali smo ga uspješno obranili. Trenutno je požar pod kontrolom te ne prijeti nikakva ugroza stambenim objektima", kazao nam je Goran Slatina, zapovjednik DVD-a Marina.

RANIJE OBJAVLJENO

Nešto iza 13 sati zaleđe Marine pogodilo je jako olujno nevrijeme, a udar groma izazvao je požar na lokaciji Vrsine.

Gori šuma i borovina, a u gašenju sudjeluju vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir, DVD-a Marina, DVD-a Trogir, DVD-a Seget Vranjica, DVD-a Okrug i DVD-a Slatine - rekao nam je Goran Slatina, zapovjednik DVD-a Marina.

Zbog širenja vatre na šumskom području vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu.

Zasad nema informacija o ugrozi stambenih objekata, no intervencija je još u tijeku.