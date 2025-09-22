Požar kod Tisnog zbog spaljivanja otpada, uhićen 77-godišnjak

U Policijskoj postaji Vodice je provedeno kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjakom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u subotu, 21. rujna u prijepodnevnim satima u Tisnom predio Ivinje, prilikom spaljivanja biljnog otpada izazvao požar, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 200 x 200 metara, kojom prilikom je izgorjela suha trava, nisko raslinje i samoniklo drveće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Požar je o strane djelatnika JVP Vodice, JVP Šibenik DVD Zaton, DVD Vodice, DVD Pirovac i DVD Tisno ugašen u 15,02 sati.

U navedenom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 77-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.