Požar kod Osijeka, susjedi spasili četvero djece iz goruće kuće

U Vladislavcima je jučer oko 17:39 sati izbio požar u obiteljskoj kući. Dojava je glasila da kuća gori i da su djeca unutra, izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Čepin.

Do dolaska vatrogasaca djecu su iz kuće spasila dvojica susjeda, čiju su hrabrost i požrtvovnost vatrogasci posebno istaknuli.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na teren je upućeno više od 20 vatrogasaca sa šest vozila: DVD Vladislavci s dva vozila i pet vatrogasaca, DVD Hrastin s dva vozila i deset vatrogasaca, DVD Čepin s jednim vozilom i dva vatrogasca te JVP Čepin s jednim vozilom i sedam vatrogasaca.

Vatrogasci su požar brzo ugasili i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću koja je spojena istim zidom.

Hitna pomoć zbrinula je četvero maloljetne djece i dvoje roditelja te ih prevezla u KBC Osijek na daljnje pretrage, naveli su vatrogasci.