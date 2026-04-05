Požar kod Golubića lokaliziran: Izgorjela 32 hektara, vatrogasci i dalje na terenu

Požar koji je izbio u petak poslijepodne na području Golubića lokaliziran je danas u 13 sati, javlja Radio Knin.

Gašenje je bilo otežano zbog zahtjevnog brdovitog terena i jake bure, a vatrogascima na tlu pomagale su i zračne snage.

Prema dostupnim informacijama, opožareno je oko 32 hektara šume i niskog raslinja, no kuće nisu bile ugrožene. Zračne snage su se nakon lokalizacije povukle, dok vatrogasci i dalje nadziru požarište kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.