Požar brodica na našem otoku – jedna potpuno izgorjela, druga oštećena

​Jučer, 23. rujna oko 4,30 sati na otoku Žiriju u uvali Mikavica izbio je požar na brodici, nepoznatog vlasnika koji se proširio na drugu brodicu vlasništvo 68-godišnjaka.

Požar je ugašen u 5,06 sati od strane troje vatrogasaca DVD Žirije.

Policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik zajedno s protupožarnim inspektorom obavili su očevid te je utvrđeno da je uzrok požara kvar električnih instalacija na brodici nepoznatog vlasnika koja je u potpunosti izgorjela, dok je na drugoj brodici izgorjelo natpalublje.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Materijalna šteta utvrdit će se naknadno.

O svemu će se podnijeti izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.