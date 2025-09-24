Close Menu

Požar brodica na našem otoku – jedna potpuno izgorjela, druga oštećena

Planula brodica zbog kvara na električnim instalacijama – požar se proširio na drugo plovilo, a šteta se još procjenjuje; ozlijeđenih nema

​Jučer, 23. rujna oko 4,30 sati na otoku Žiriju u uvali Mikavica izbio je požar na brodici, nepoznatog vlasnika koji se proširio na drugu brodicu vlasništvo 68-godišnjaka.

Požar je ugašen u 5,06 sati od strane troje vatrogasaca DVD Žirije.

Policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik zajedno s protupožarnim inspektorom obavili su očevid te je utvrđeno da je uzrok požara kvar električnih instalacija na brodici nepoznatog vlasnika koja je u potpunosti izgorjela, dok je na drugoj brodici izgorjelo natpalublje.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Materijalna šteta utvrdit će se naknadno.

O svemu će se podnijeti izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

