Povratak kući: Lucia Domazet ponovno u bijelom dresu Hajduka

Nakon što je prve nogometne korake napravila na Poljudu, splitska nogometašica Lucia Domazet ponovno će braniti boje Hajduka. “Mala iz Spinuta” vratila se u klub u kojem je započela svoju sportsku priču, a u bijelom dresu igrat će nakon iskustva u njemačkom Eintracht Frankfurtu.

Domazet je u karijeri prošla put od domaćih terena do Bundeslige, gdje je stjecala dragocjeno iskustvo u jednoj od najjačih europskih liga. Sada se vraća u Hajduk s jasnim ambicijama i željom da doprinese uspjesima svoje momčadi.

– Jedva čekam da krenu utakmice, da pokažemo koliko možemo. Imamo izuzetno kvalitetan igrački kadar, rad je na najvišem nivou i to mora donijeti rezultate – poručila je Domazet po povratku na Poljud.

U Hajduku vjeruju kako će povratak mlade reprezentativke dodatno osnažiti momčad te donijeti potrebnu širinu i kvalitetu u nastavku sezone.