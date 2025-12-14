POVRATAK ISELJENIKA Više od tisuću Hrvata se vratilo i pokrenulo posao

Uz pomoć mjere “Biram Hrvatsku” već se više od 1360 osoba vratilo u Hrvatsku, pokrenuli su svoj posao i zapošljavaju nove radnike, ističe Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

“Već nekoliko godina imamo pozitivan migracijski saldo. To nije samo zbog hrvatskih državljana, ali definitivno vidimo snažni povratak. Prije nekoliko godina prvi smo put imali situaciju da se godišnje vraća više od 10.000 naših sugrađana“, napominje Vidiš u središnjem Dnevniku HTV-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povratak je vidljiv u svim dijelovima Hrvatske, ali svakako prednjače Zagreb i Osijek.

“Malo je država koje vam nude 20.000 eura bespovratno da pokrenete svoj posao. Naši sugrađani su iz Hrvatske odlazili najviše do 2017. godine, kada je prosječna plaća bila oko 700 današnjih eura. Minimalac je bio ispod 3000 kuna tada.

Stvari su se sad osjetno okrenule. Imamo rekordno malo nezaposlenih, rekordno puno zaposlenih, imamo plaće koje su puno adekvatnije nego tada i definitivno vidimo okretanje trendova”, zaključuje Vidiš u Dnevniku HTV-a.