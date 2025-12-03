Povlači se još jedan proizvod iz trgovina. Razlog je - bakterija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda :

TLAČENICA 500-600g, LOT P-25/812, upotrijebiti do 16.01.2026., zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Podaci o proizvodu

Proizvođač: Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz, vl. Mario Presečki, Krapina

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod.