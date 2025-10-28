Povjesničar Klasić: "Danas imamo veće ustaše od samih ustaša"

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u Pregledu dana N1 s Bornom Šmerom i komentirao sve što se moglo čuti posljednjih dana oko Jasenovca, ali i ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

Naime, u Saboru je danas održan okrugli stol na temu "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković se ogradio od toga i naglasio da nije odgovoran za ono što će se tamo dogoditi i biti izrečeno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Antifašistička liga Republike Hrvatske osudila je održavanje okruglog stola, ocijenivši da se time sramoti najviše predstavničko tijelo građana i normalizira revizionizam u vezi s ustaškim zločinima. Liga smatra da je ugled Sabora već narušen podilaženjem predsjednika Sabora i Vlade pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu te "normalizacijom ustaškog pozdrava u Saboru", a održavanje današnjeg skupa vide kao nastavak tog trenda.

"Ne samo što je to sramota i što se događa u hrvatskom društvu, lako za to, rekao bih da je ovo i protuzakonito. Članak 352., stavak 2, Kaznenog zakona kaže da negiranje ili znatno umanjivanje genocida jest kazneno djelo koje se kažnjava s do tri godine zatvora", kazao je Klasić pa dodao:

"Mene ovo što smo vidjeli danas i što se događa unazad par mjeseci, a u principu i proteklih 35 godina, jako podsjeća na priču oko "Za dom spremni". Mi danas imamo veće ustaše od samih ustaša. Primjerice, HSP je 1991. uveo ZDS i poručio da su ustaše, da se organiziraju 10. travnja jer je tad nastala NDH, kao i da se nazivaju po Rafaelu Bobanu jer je bio ustaša, kao i da imaju ZDS jer je ustaški pozdrav. A mi 35 godina kasnije govorimo o nekakvom starohrvatskom pozdravu i kako ti ljudi koji su to tada uvodili uopće nisu mislili da su ustaše. Pa, ljudi, imate novine iz tog vremena u kojima sve lijepo piše."

Nastavio je...

"U ovom slučaju, još je luđe. Imamo memoare Edmunda Veesenmayera, Hitlerovog opunomoćenika za NDH, koji se zgražao kad je vidio kakvi su zločini počinjeni u Jasenovcu. Opisao ih je kao "nevjerojatne". I ustaše su na suđenju sve priznali, svjesni da će biti osuđeni na smrt zbog tih zločina. Imamo dokument u kojem se za Jasenovac kaže "Možemo primiti beskonačni broj ljudi", što znači da su ubijali ljude i ustaša Ljubo Miloš sve to opisuje. I što imamo danas? Situaciju u kojoj se brani ustaše od samih ustaša. Od onoga što su sami priznali da su radili. Nisam šokiran činjenicom da postoje takvi ljudi, postoje i u Njemačkoj, ali bi za nešto slično završili pet godina u zatvoru. Kod nas su u Saboru. Isti Sabor koji donosi zakon da se ne smije negirati genocid. Šokiran sam."

Klasić smatra da je nevjerojatno što se i dalje o ovoj temi govori na ovakav način.

"Dokazano je da su se neka imena u Jasenovcu ponavljala, ali objašnjeno je zašto. Podsjetit ću, najmanje ljudi je ubijeno u Jasenovcu. Što je s njima? Negiraju popis, ali gdje su ljudi? Gdje su otišli? Zašto se nisu javili, ako su se spasili? Nevjerojatno je da imaju takvu hrabrost... Ali, zašto i ne bi, u ovakvoj Hrvatskoj to je mainstream. I ne bih rekao da je to revizionizam, to je otvoreno ustaštvo. Ovdje se radi da se ustaštvo nastoji prihvatiti kao prihvatljiv oblik hrvatskog patriotizma."

Imao je i poruku za HDZ.

"Neka više kažu da su im 1991. podmetnuli i Tuđman, Manolić, Bobetko... i svi ti partizani, komunisti, oficiri JNA "da slavimo antifašizam i da ga imamo u Ustavu, zbog čega ćemo pokrenuti inicijativu neka se to makne". No, imam ideju, neka pozovu srpske povjesničare revizioniste pa neka im u Saboru krenu s pričom da se u Vukovaru ništa nije dogodilo, da nije bilo logora ni ubijenih Hrvata na Ovčari ili Baniji... Bismo li njima dali prostor? Naravno da ne."

Gdje prestaje granica revizionizma?

"Revidirati da temelju novih znanstvenih postignuća je poželjno i oko toga nema spora. Nemamo problema posljednjih 35 je li nešto ustaško nego smeta li nam što je to ustaško. Ne muče me u ovom slučaju ti revizionisti jer su beznačajni u svijetu znanosti i hrvatskom društvu, brinu me ovi političari kraj njih. Koliko su spremni zažmiriti i koliko relativizirati, kad su spremni to učiniti za najveću sramotu hrvatske povijesti? Ako te zločince vide kao patriote, što će se dogoditi sutra u ovom valu desnog ekstremizma?"

Kako postaviti činjenice na znanstveni način i prezentirati ih u Saboru?

"Historiografija je od 1945. do 1990. bila ideologizirana komunističkom idejom, tendenciozna i selektiva. U tom je smislu revizija potrebna. Međutim, imamo cijelo to vrijeme, od 45. do 90., a i poslije, cijeli niz svjetskih stručnjaka koji su se bavili time i istražuju ustaški pokret. Reći će vam ovo što i ja, a nitko im u obitelji nije ustaša ni partizan. Samo, nitko ih ne zove da to učine", zaključio je Hrvoje Klasić.