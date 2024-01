POVIJESNA ODLUKA U JUŽNOJ KOREJI Zabranjena proizvodnja i konzumacija psećeg mesa

Južna Koreja izglasala je zakon kojim se zabranjuje konzumacija i proizvodnja mesa pasa za ishranu, a koja je trajala stoljećima. Aktivisti za prava životinja su izglasavanje zakona nazvali “stvaranjem nove povijesti”.

Stotine tisuća pasa uzgajaju se i ubijaju u Južnoj Koreji svake godine. U posljednje vrijeme došlo je do sve većeg otpora proizvodnji mesa psa, a i potražnja je pala na najniže razine.

Izglasanom zabranom će uzgoj, klanje i prodaja mesa pasa za prehranu ljudi bili ilegalni od 2027. godine.

Predviđene kazne za one koji ne ispoštuju ovu zabranu su zatvor u trajanju do tri godine ili novčana kazna u vrijednosti od oko 15.000 eura.

Zabranjena je i izgradnja i otvaranje novih farmi pasa, klaonica i pogona za kuhanje i preradu mesa pasa. Ta zabrana na snagu stupa odmah. Iako je konzumacija zabranjena, novi prijedlog zakona ne predviđa kaznu za konzumente mesa pasa.

