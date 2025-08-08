Povijesno scenski spektakl "Opsada Sinja 1715." održan u Sinju

U Sinju je u četvrtak održan povijesno scenski spektakl "Opsada Sinja 1715.". Režiju potpisuje Robert Kurbaša, a producent je Luka Perković.

Predstava je održana u dva čina - prvi u 20.30 sati na Trgu kralja Tomislava, a drugi u 21.15 sati u Alkarskim dvorima.

Dramski predložak napisao je Velimir Borković.

Predstava "Opsada Sinja 1715." prikazuje ključni trenutak lokalne povijesti. Glumci su bili odjeveni u autentične kostime toga vremena, a oživjeli su ključne likove - svećenike, vojnike, zapovjednike, ali i obične građane koji su stajali rame uz rame u obrani svoga doma.

Pogledajte kako je to sve izgledalo kroz objektiv našeg Roka Pavlinušića.